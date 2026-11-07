За останні 24 години російські терористи 18 разів били по енергооб'єктам України

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час розмови з федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катеріною Райхе повідомив, що протягом останньої доби російські війська 18 разів атакували енергетичні об’єкти України.



«Шмигаль провів онлайн-розмову із федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катеріною Райхе. У продовження домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським та Федеральним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом міністри обговорили додаткову підтримку української енергетики», - ідеться в повідомленні.

Шмигаль наголосив, що допомога партнерів критично важлива зараз, коли Росія систематично нищить енергетичну інфраструктуру України. Тільки за останні 24 годин енергетичні об’єкти України зазнали 18 уражень.

«Наші пріоритети: поповнення резервів енергетичного обладнання та посилення захисту, зокрема переходів ліній електропередачі через Дніпро. Домовилися про фінансову підтримку партнерами закупівель продукції, необхідної для відновлювальних робіт. Розраховуємо також на постачання трансформаторів, турбін і генераторів, які виготовляють, зокрема, німецькі виробники», — повідомив Шмигаль.

Сторони також домовилися про координацію дипломатичних зусиль для тиску на росію через нещодавню атаку на електропідстанцію, критичну для роботи Хмельницької АЕС.

«Дякую Катеріні Райхе та уряду Німеччини за чітку й незмінну позицію щодо підтримки України та нашої енергетичної стійкості. Цінуємо вже надану допомогу - понад 806 млн євро внесків до Фонду підтримки енергетики України та 363 гуманітарні вантажі з енергетичним обладнанням загальною вагою близько 3 794 тонн», — зазначив Шмигаль.

Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство енергетики України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.