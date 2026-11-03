За пів року зафіксовано лише один випадок ураження балістикою захищеного енергооб’єкта — Шмигаль

0:00 / 0:00

В Україні 235 споруд захисту другого рівня ефективно прикривають ключові елементи енергетичної інфраструктури. Протягом останніх шести місяців зафіксовано лише один випадок влучання балістичної ракети в об’єкт під таким захистом.

Про це повідомив Перший віцепрем'єр-міністр – Міністр енергетики України Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн «Групи семи», ЄС та «Нордично-Балтійської вісімки».

Попри активізацію російських атак, понад 20 тисяч фахівців залучені до відновлювальних робіт, а громадам із спеціальних хабів передано більше ніж 8 тисяч тонн обладнання. Це дає змогу повертати об’єкти в роботу за лічені дні. З початку року до Фонду підтримки енергетики надійшло майже 800 млн євро (понад $870 млн), однак галузь потребує додатково 450 млн євро (понад $490 млн), з яких 100 млн євро ($109 млн) — на закупівлю кабелів.

Окремо урядовець наголосив на потребі в 500 млн євро (понад $545 млн) для проведення ремонту Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС, пошкодженого російським безпілотником. Водночас Україна продовжує секторальні реформи, інтеграцію з правовою рамкою ЄС та розбудову децентралізованої генерації.

Джерело: Денис Шмигаль у Телеграмі.

З ночі 3 листопада тривала одна з наймасштабніших російських атак на енергетичну інфраструктуру України, що призвело до додаткового ускладнення ситуації в національній енергосистемі.

Під час масованої атаки 3 листопада російські терористи спрямували три безпілотники на підстанцію, яка має критичне значення для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції.

Читай нас у