За заступника керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції внесли ₴15 млн застави

0:00 / 0:00

За першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова внесли заставу в розмірі 15 млн гривень. Із цієї суми 13 млн гривень сплатив його батько, ще 2 млн гривень внесла інша фізична особа.

За даними слідства, Володимир Ценов відповідав за «вирішення питання» з поліцією. Зокрема, щонайменше із січня до липня 2026 року він нібито отримував гроші за «непомічання конкретних кол-центрів».

Посадовцю інкримінують створення та керівництво злочинною спільнотою або організацією, а також участь у ній. Крім того, його підозрюють у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

5 листопада суд обрав Ценову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 15 млн гривень. Наразі всю суму застави сплачено.

Про це повідомили джерела «Схем» у правоохоронних органах.

5 листопада до суду доставили першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова. Його підозрюють у прикритті шахрайських кол-центрів.

Вищий антикорупційний суд 5 листопада розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимиру Ценову. Йому інкримінують прикриття шахрайських колцентрів.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту на 60 діб з альтернативою застави у 15 млн грн Володимира Ценова — першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Він фігурує у справі «Карфаген» про «кришування» незаконних колцентрів.

Читай нас у