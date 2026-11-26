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У передмісті Луцька забудовник упродовж 2021–2024 років продавав земельні ділянки, на яких уже були зведені таунхауси, оформлюючи угоди лише як продаж землі.

Через це бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн податків.

За даними Бюро економічної безпеки, у договорах купівлі-продажу зазначали лише вартість земельних ділянок, тоді як кошти за будинки не відображали. Таунхауси на момент продажу перебували на різних етапах готовності.

Забудовнику повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків. Справу передали до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків.

Джерело: Бюро економічної безпеки України.

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