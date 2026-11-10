Закарпаття зрівнялося з Києвом за вартістю однокімнатних квартир: скільки коштує житло

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У жовтні 2026 року медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Закарпатської області сягнула 85 тисяч доларів, зрівнявшись із показником столиці. Водночас в Україні скоротилися попит на купівлю житла та кількість пропозицій як на первинному, так і на вторинному ринках.

Упродовж жовтня в Україні продовжували працювати 85% відділів продажу новобудов.

Найвищу активність зафіксували в Закарпатській області — 98%, Львівській та Волинській — по 97%. Найменше відділів продажу працювало в Харківській області — 29%, Запорізькій — 44% та Сумській — 46%.

За місяць в експлуатацію ввели 14 нових будинків на 23 секції. Зокрема, 14 секцій здали в Київській області, з них дев’ять — безпосередньо в Києві. Ще чотири секції ввели в експлуатацію на Дніпропетровщині, а по одній — у Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Волинській та Чернівецькій областях.

Попри зниження попиту, медіанна вартість квадратного метра в новобудовах у більшості регіонів продовжила зростати.

Найбільше подорожчання зафіксували в Запорізькій області — на 10,7%, Полтавській — на 6,2%, Києві — на 5,8% та Кіровоградській області — на 5,2%.

Водночас у Чернівецькій області ціна квадратного метра знизилася на 8,3%, а в Івано-Франківській — на 5,5%.

У столиці медіанна вартість квадратного метра в новобудовах становила 1504 долари. Найдорожчим залишається Печерський район, де за квадратний метр просять 2855 доларів. Найдоступніше житло пропонують у Деснянському районі — 864 долари за кв. м.

Загальний попит на первинне житло продовжив знижуватися. Найбільше падіння інтересу до новобудов зафіксували в Києві — на 33%.

Зростання попиту спостерігалося лише в трьох областях: Закарпатській — на 15%, Дніпропетровській — на 12% та Миколаївській — на 9%.

На вторинному ринку найбільше скоротилася кількість пропозицій у Києві — на 63%, а також у Київській області — на 25%.

Найдорожчим регіоном за медіанною вартістю однокімнатних квартир стало Закарпаття — 85 тисяч доларів. Такий самий показник зафіксували в Києві.

Найнижча медіанна ціна на однокімнатне житло була в Херсонській області — 16 тисяч доларів.

У більшості західних областей квартири на вторинному ринку подорожчали. Зокрема, у Тернопільській області ціни зросли на 6%, Закарпатській та Львівській — на 5%.

Найбільше здешевлення відбулося в Черкаській області — на 13%, Рівненській — на 8% та Чернігівській — на 7%.

Попит на вторинне житло знизився майже в усіх регіонах країни. Найвідчутніше падіння зафіксували в Тернопільській області — на 25%, Вінницькій — на 22%, Хмельницькій та Кіровоградській — на 20% у кожній.

Водночас зростання інтересу до купівлі житла спостерігалося лише у двох областях: Дніпропетровській — на 10% та Закарпатській — на 4%.

У чотирьох регіонах кількість оголошень про продаж квартир перевищує попит. Найбільший розрив зафіксували в Київській області, де пропозиція у 2,3 раза більша за попит. У Києві цей показник становить 2,2 раза, в Одеській області — 1,7 раза, а в Івано-Франківській — 1,1 раза.

У жовтні вартість житла на вторинному ринку знизилася в усіх районах столиці.

Найбільше подешевшали двокімнатні квартири у Святошинському районі — на 23%, та Дніпровському — на 18%.

Водночас Печерський район залишається найдорожчим у Києві: медіанна вартість однокімнатної квартири тут становить 179 тисяч доларів. Найдоступніше житло пропонують у Деснянському районі — 46 тисяч доларів.

За даними дослідження, у 2026 році 83% українців планують придбати квартиру в новобудові для власного проживання. Ще 17% розглядають купівлю нерухомості як інвестицію.

Серед головних вимог потенційних покупців — безпека, автономність будинку та надійність забудовника.

Крім того, українці віддають перевагу готовому житлу або об’єктам із високим ступенем готовності.

Про це свідчать дані аналітичного звіту маркетплейсу нерухомості DIM.RIA.

Нагадаємо, уряд не планує збільшувати суми житлових компенсацій для ветеранів у 2027 році через дефіцит державного бюджету.

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