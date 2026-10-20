Захисник Маріуполя видав збірку віршів, написану курячою кісткою на робі в полоні

Захисник Маріуполя та військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти Андрій Петрук видав збірку поезій «Санаторій сатани», вірші для якої він писав курячою кісточкою на тюремній робі в полоні рф.

До книжки увійшло близько 40 творів із понад сотні написаних у неволі. Загальний наклад становить 500 екземплярів, з яких уже вийшло 100. Кошти на видання за кілька днів зібрали волонтери, а макет автор створив власноруч під час нічної повітряної тривоги у лікарні.

Андрій Петрук потрапив до полону рф після важкого поранення і пробув там майже чотири роки. Перший вірш він склав у 2023 році до дня народження коханої Юлії. За браком паперу військовий загострив курячу кісточку та дряпав нею слова на штанях роби, а ввечері затирав написане водою, щоб знову використовувати тканину.

Військовослужбовця звільнили з полону 5 лютого 2026 року внаслідок обміну. Наразі він перебуває у лікарні, де переніс важку операцію та відновлюється після неї.

Джерело: Укрінформ.

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