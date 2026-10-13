Захисницю Азовсталі Пташку нагородили за мужність

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Українська парамедикиня та захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук із позивним Пташка отримала міжнародну нагороду лорда Ешкрофта за мужність. Церемонія нагородження відбулася під час Варшавського безпекового форуму в Польщі 12–13 жовтня.

Відзнаку вручають людям, чия сміливість під час бойових дій сприяла захисту свободи. Нагороду Поліщук передав лорд Ешкрофт після виступу генерала Девіда Петреуса.

Пташка добровільно вирушила на фронт у 2021 році. Під час оборони Маріуполя у 2022 році вона працювала парамедикинею, а після бомбардування госпіталю опинилася разом з іншими медиками на території «Азовсталі». Її спів у бункерах заводу став одним із символів незламності українських захисників.

Згодом Катерина потрапила в російський полон і була звільнена 21 вересня 2022 року під час обміну. Після повернення вона знову долучилася до військової служби та виконувала завдання на Авдіївському напрямку.

У березні 2026 року Пташка також отримала нагороду «Портрети сестринства» за внесок у захист демократії та свободи й підтримку українсько-польської співпраці.

Відома українська парамедикиня та захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук, відома за позивним «Пташка», потрапила в дорожньо-транспортну пригоду в столиці.

Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук на псевдо Пташка вирішила припинити службу у 59 ОМПБр. Жінка заявила. що наразі їй потрібна тиша.

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