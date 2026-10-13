Захисницю Азовсталі Пташку нагородили за мужність
Українська парамедикиня та захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук із позивним Пташка отримала міжнародну нагороду лорда Ешкрофта за мужність. Церемонія нагородження відбулася під час Варшавського безпекового форуму в Польщі 12–13 жовтня.
Відзнаку вручають людям, чия сміливість під час бойових дій сприяла захисту свободи. Нагороду Поліщук передав лорд Ешкрофт після виступу генерала Девіда Петреуса.
Пташка добровільно вирушила на фронт у 2021 році. Під час оборони Маріуполя у 2022 році вона працювала парамедикинею, а після бомбардування госпіталю опинилася разом з іншими медиками на території «Азовсталі». Її спів у бункерах заводу став одним із символів незламності українських захисників.
Згодом Катерина потрапила в російський полон і була звільнена 21 вересня 2022 року під час обміну. Після повернення вона знову долучилася до військової служби та виконувала завдання на Авдіївському напрямку.
У березні 2026 року Пташка також отримала нагороду «Портрети сестринства» за внесок у захист демократії та свободи й підтримку українсько-польської співпраці.
Відома українська парамедикиня та захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук, відома за позивним «Пташка», потрапила в дорожньо-транспортну пригоду в столиці.
Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук на псевдо Пташка вирішила припинити службу у 59 ОМПБр. Жінка заявила. що наразі їй потрібна тиша.