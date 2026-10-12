Закупівля техніки для Укрзалізниці завдала понад 1,4 млн грн збитків

У Львові передали до суду справу керівника служби закупівель однієї з регіональних філій «Укрзалізниці». За версією слідства, під час закупівлі комп’ютерної техніки у 2021 році він підписав договори за завищеними цінами. Через це підприємство зазнало збитків на понад 1,4 млн грн.

Франківська окружна прокуратура Львова скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника служби організації та проведення закупівель однієї з регіональних філій «Укрзалізниці». Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, у 2021 році посадовець відповідав за закупівлю техніки. Він усно доручив перевірити ринкові ціни працівнику, який не мав відповідних повноважень і фаху для такої роботи.

Йшлося про інженера з адміністрування мереж. До його посадових обов’язків не входила оцінка ринку комп’ютерної техніки.

Техніку придбали за завищеними цінами

Після збору цінових пропозицій керівник підписав договори на постачання комп’ютерної техніки. За даними прокуратури, ціни в договорах перевищували середньоринкові. Для потреб регіональної філії закупили 183 комп’ютери та п’ять ноутбуків. Унаслідок цих дій підприємству, як встановило слідство, завдали матеріальної шкоди на суму понад 1,4 млн грн.

У чому обвинувачують посадовця

Посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про частину другу статті 364 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводив відділ поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області. Оперативний супровід забезпечувало Управління стратегічних розслідувань у Львівській області.

Обвинувальний акт уже передали до суду. Тепер суд має розглянути матеріали справи та встановити, чи доведена вина посадовця. Відповідно до Конституції України, людина вважається невинуватою, доки її вину не доведуть у законному порядку та не встановлять обвинувальним вироком суду. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

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