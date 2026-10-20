Залишилася на АЗС без речей і документів — патрульні наздогнали автобус

Пасажирка міжнародного автобуса, який прямував з Італії до Києва, залишилася на заправці в селі Біла Криниця. Водій поїхав далі, а її документи, гроші та особисті речі залишилися в салоні. Жінка звернулася до поліції, і патрульні наздогнали автобус та зупинили його.

Уночі жінка зателефонувала на лінію 102 і повідомила, що водій автобуса залишив її на автозаправній станції. Пасажирка розповіла, що транспорт продовжив рух без неї, а всі її речі залишилися всередині. Патрульні прибули за вказаною адресою та з’ясували подробиці. Виявилося, що автобус міжнародного сполучення Італія — Київ зупинявся на АЗС у селі Біла Криниця. Під час цієї зупинки жінка залишилася на заправці, а водій поїхав далі, не помітивши її відсутності.

Ситуацію ускладнювало те, що разом із пасажиркою не було її документів, грошей та особистих речей. Усе це залишилося в салоні автобуса. Інспектори не стали зволікати й вирушили слідом за транспортом. Невдовзі вони наздогнали автобус і зупинили його. Водій пояснив поліцейським, що перед відправленням не помітив, що пасажирки немає.

Після цього патрульні провели з водієм профілактичну бесіду. Поліцейські наголосили, що перед виїздом із проміжних зупинок потрібно перевіряти, чи всі пасажири повернулися до салону. Така перевірка допомагає уникнути подібних випадків і не залишати людей самих у незнайомих місцях. У поліції також нагадали пасажирам про правила безпеки під час подорожей. Варто уважно стежити за зупинками та часом відправлення автобуса, а також підтримувати зв’язок із водієм або супроводжуючим. Перед посадкою слід перевіряти, чи всі документи та особисті речі при собі.

Якщо під час поїздки виникла нестандартна ситуація, не варто чекати, що проблема вирішиться сама собою. Краще одразу повідомити водія або супроводжуючого, а за потреби звернутися по допомогу до поліції. Саме своєчасний дзвінок на лінію 102 допоміг цій пасажирці повернутися до автобуса. Про це повідомляє Патрульна поліція Рівненської області.

На Хмельниччині жінка привласнила майже 8 тисяч євро власної доньки.

Фальшиві рахунки за електроенергію: як не потрапити на гачок шахраїв.

Шахраї залякали 13-річну доньку військового та виманили у неї $54 тисячі.

Читай нас у