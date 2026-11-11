Залужний пояснив, чому швидке завершення війни в Україні залишається малоймовірним

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Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй статті проаналізував глибинні причини тривалості російсько-української війни. Він пояснив, чому українцям не варто розраховувати на швидке припинення бойових дій.

Аналізуючи події від дня звільнення Херсона, він констатував, що попри зміну урядів, утворення нових коаліцій, еволюцію зброї та кадрові перестановки у військовому керівництві України, бойові дії не припиняються, адже світ опинився в абсолютно нових реаліях.

«Ці реалії більше не визначають кінець війни як початок трибуналу над військовими злочинцями. Вони пропонують замість трибуналу вигідні угоди і взаємну торгівлю. Вони намагаються повторити те, що було 30 вересня 1938 року у Мюнхені», – наголосив Залужний.

Ексголовнокомандувач застеріг від спроб нав'язати Україні передачу територій в обмін на обіцянки миру. За його словами, такий сценарій є неможливим, оскільки це «реальний шлях до газових камер і концтаборів», які агресор організує на окупованих землях. Залужний підкреслив, що протистояння вже давно вийшло за межі суто російського інтересу і переросло у глобальну боротьбу за майбутню архітектуру безпеки.

«Сьогодні це війна за новий світовий порядок. Війна, результатом якої має бути не мир в Україні, а новий світовий порядок, де вже здобутий якимись країнами економічний зріст логічно отримає свій політичний вплив і свої нові сфери впливу. Тому ніякі території Донецької області не вгамують цих апетитів», – зазначив він, додавши, що 90% компонентів у ворожих ракетах та дронах виробляються поза межами Росії.

За оцінкою Залужного, глобальне рішення та поділ сфер впливу історично формуються лише після масштабних конфліктів. Наразі до такої війни виявилися повністю готовими лише дві країни світу, одна з яких розташована в центрі Європи. Оскільки решта держав не готувалися, вони роблять ставку на поступки агресору, які є неприйнятними для України.

«І тоді воювати ми змушені будемо до того моменту, поки як мінімум не побачимо свого місця в новому світі, а як максимум – допоки будемо хотіти жити», – резюмував Залужний. Навівши приклад Ізраїлю, який змушений безперервно виборювати своє право на існування з 1947 року, ексголовнокомандувач закликав українців навчатися не лише виживати, а й повноцінно жити в умовах тривалого протистояння.

Джерело: УП

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