Суддя Личаківського районного суду Володимир Мармаш, може перейти на посаду у Львівський апеляційний суд. Вища рада правосуддя вже рекомендувала Президенту призначити його суддею апеляційної інстанції. Рекомендацію про це ВРП ухвалила за результатами конкурсу, ігноруючи низку дисциплінарних скарг, судових суперечок із журналістами та заяв про правопорушення, у яких фігурує Мармаш.

Рішення про кар’єрне підвищення ВРП ухвалила 6 жовтня 2026 року. У ньому рада зазначила, що не виявила обuрунтованих сумнівів у доброчесності та професійній етиці кандидата. Тепер подання має розглянути Президент України.

Мармаш працює в Личаківському районному суді Львова з 2009 року, а з 2017-го обіймає посаду судді безстроково. Однак останнім часом увага до нього прикута не лише через судові рішення, а й через історії, які стосуються майна його родини та взаємин із журналістами.

Паркомісце на тещу і заяви проти журналіста

Володимир Мармаш працює у Личаківському районному суді міста Львова ще з 2009 року, а з 2017 року обіймає цю посаду безстроково. Має тривалий суддівський стаж, але регулярно викликає на себе увагу журналістів через майнові питання та процесуальні рішення. Тож його перехід до апеляційної інстанції зараз розглядається під час відкритих конфліктів із пресою та заблокованих дисциплінарних проваджень.

Приводом для одного з останніх скандалів стало журналістське розслідування видання UA.NEWS щодо незадекларованих статків львівських суддів. Під час відрядження до Львова розслідувачі виявили, що родина Мармаша користується паркомісцем у львівській новобудові, яке офіційно оформлене на його тещу. При цьому платежі за комунальні послуги за цей об'єкт регулярно здійснював особисто Володимир Мармаш з власної банківської картки. Крім того, журналісти зафіксували факти недекларування доходів від оренди житла у голови Личаківського суду Григорія Жовніра.

Після повернення журналіста до Києва на його адресу почали надходити нічні погрози через Telegram. За цим фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо погроз журналісту, визнавши медійника потерпілим. У відповідь судді Мармаш та Жовнір звернулися до поліції та ВРП із заявами, звинувативши розслідувача в намаганні вплинути на розгляд кримінальної справи, до якої той не мав жодного стосунку. Як свідків судді залучили власних дружин та тещу, а вони надали покази про нібито агресивну поведінку преси.

Згодом ця версія була спростована відеозаписами, які зафіксували виключно коректну роботу журналіста у денний час з наданням прес-карти. Також Фонд гарантування вкладів у відповідь на адвокатський запит підтвердив відсутність будь-яких скарг щодо журналіста, а аналіз судового реєстру довів, що в період зібрання матеріалу у провадженні голови суду Жовніра взагалі не перебували клопотання щодо згаданої справи.

У зв'язку з цим захист медійника звернувся до Державного бюро розслідувань із заявою про притягнення Мармаша та Жовніра до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про злочин та втручання в діяльність преси. Слідчі ДБР спочатку відмовилися реєструвати провадження, проте Київський апеляційний суд скасував ухвалу першої інстанції, визнав бездіяльність ДБР незаконною та зобов'язав Шевченківський районний суд Києва повторно розглянути скаргу журналіста.

Скарга у справі Шевцової досі без рішення

Досі у Вищій раді правосуддя з жовтня 2025 року залишається без вирішення дисциплінарна скарга стосовно дій Мармаша у справі фінанситки Альони Шевцової. Заявники вказують, що суддя розглянув клопотання детективів БЕБ та ухвалив рішення вже після спливу строків досудового розслідування, що пізніше підтвердили Голосіївський районний та Київський апеляційний суди. Замість обов'язкового повернення клопотання Мармаш задовольнив вимоги правоохоронців.

Встановлені законом строки для проведення попередньої перевірки та розгляду скарги по суті, давно минули, а ВРП жодного рішення не ухвалила. Дисциплінарний інспектор відмовився визнати скаргу пріоритетною, направивши її на розгляд у загальному хронологічному порядку. У разі належної процесуальної оцінки цих дій Мармаш міг понести дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

Питання є і до родини судді Мармаша

Дружина Мармаша Іванна Іванюк також працює суддею Личаківського районного суду Львова. Її ім’я фігурувало в публікаціях про можливі проблеми з декларуванням майна та надходжень.

Журналісти звертали увагу на паркомісце, оформлене на матір судді, та платежі за його утримання, які, за даними розслідування, здійснював Мармаш. В інших матеріалах розповідали про банківські перекази, не відображені в декларації Іванюк. ВРП у липні 2026 року, скаргу стосовно Іванни Іванюк повернула без розгляду.

ВРП не побачила перешкод для підвищення Мармаша

Тож, ігноруючи публічні претензії та дисциплінарну скаргу, Вища рада правосуддя підтримала кандидатуру Мармаша. У рішенні від 6 жовтня 2026 року № 2057/0/15-26 рада зазначила, що не виявила обставин, які свідчили б про порушення порядку призначення, або обгрунтованих сумнівів щодо відповідності кандидата вимогам доброчесності та професійної етики.

Мармаш набрав 705,47 бала за результатами кваліфікаційного оцінювання та посів переможну позицію в рейтингу кандидатів. ВРП визнала його таким, що відповідає встановленим вимогам, і внесла Президентові подання про призначення до Львівського апеляційного суду.

Остаточне рішення про призначення Мармаша до Львівського апеляційного суду має ухвалити Президент України.

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