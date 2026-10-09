Журналісти видання UA.NEWS направили серію офіційних журналістських запитів та повідомлень про злочин до головних правоохоронних, контролюючих та державних органів України. Серед адресатів: СБУ, Офіс Генерального прокурора, НАБУ, САП, АРМА, Міністерство юстиції України, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) та народні депутати України.

Масштабне звернення від медійників стало продовженням серії журналістських розслідувань щодо подальшої долі медіактивів Українського медіахолдингу, що належали олігарху-втікачу Сергію Курченку в Україні після 2014 року. Про це йдеться в публікаціях «Люди Курченка: як медіаімперія олігарха "воскресла" в Україні під контролем родини Гольдського» (від 09 жовтня 2025 року) та «Журналісти просять компетентні органи перевірити фінансову діяльність людини Курченка — Гольдського» (від 07 листопада 2025 року), які набули широкого суспільного резонансу.

Зважаючи на нововиявлені факти, редакція закликає силовий та регуляторний блок держави дати чітку правову оцінку діяльності власника медіаресурсу «Коментарі» (comments.ua) Віктора Гольдського та його оточення.

Деталі запиту: про що запитує та чого вимагає редакція

У детальних журналістських зверненнях до силовиків та регуляторів інформаційна агенція UA.NEWS описує ряд юридичних аномалій, що супроводжують Віктора Гольдського та вимагає від органів влади офіційних дій у межах їхньої компетенції.

Наприклад, журналісти просять НАБУ, СБУ, ОГП та САП надати інформацію про стан розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003393 щодо заволодіння майном державних підприємств на суму понад 12 мільярдів гривень, де фігурує Сергій Курченко, та з’ясувати, чи виділялися з нього матеріали щодо медіаактивів. А також з’ясувати, чи досліджували детективи та слідчі відомості про використання кіпрської компанії SHERELL LIMITED (HE 322902) для легалізації (відмивання) майна, та чи направлялися щодо цієї структури міжнародні запити про правову допомогу.

Силовиків просять перевірити факти виконання доручень щодо встановлення фактичних кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ЕВОЛЮШЕН МЕДІА» (код 32711084), ТОВ «ТО ШО НАДО» (код 42012709), ТОВ «КОММЕНТС ТУДЕЙ» (код 42015674) та ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "МАСАВІ"» (код 40437063).

До АРМА та Міністерства юстиції журналісти UA.News адресували прохання з’ясувати, чому після передачі в управління АРМА активів «Українського медіа холдингу» (УМХ) у 2019 році, другий потужний медіаактив Курченка, ТОВ «ЕВОЛЮШЕН МЕДІА» (видання «Коментарі», Kyiv Weekly, сайт comments.ua), уникнув накладення арешту та передачі державі. Також медійники просять перевірити чи направлялися матеріали для розшуку та арешту корпоративних прав, торговельних марок і доменних імен, що фактично належать ліквідованому на Кіпрі офшору SHERELL LIMITED, який у двох судових вироках в Україні визнано частиною злочинної організації Януковича-Курченка.

В Національну раду з питань телебачення та радіомовлення журналісти UA.News звернулися з проханням надати оцінку структуріі власності онлайн-медіа «Коментарі» (ідентифікатор R40-01330), де суб'єктом у сфері медіа виступає ТОВ «ТО ШО НАДО», яке належить дружині Гольдського, тоді як права на самі торговельні марки та домен comments.ua записані на самого Гольдського, а 100% засновника материнської компанії значиться неіснуюча кіпрська фірма.

Окрім того, журналісти закликають Нацполіцію та прокуратуру перевірити системні факти відчуження нерухомості самотніх пенсіонерів та вразливих киян на користь Гольдського за за участю однієї й тієї самої нотаріуса. Та ще провести повну перевірку обставин, за яких Гольдський отримав відстрочку від призову Шевченківським ТЦК та СП м. Києва на підставі імітації навчально-наукової діяльності в Академії праці, соціальних відносин і туризму в межах кримінального провадження за ст. 358 КК України.

Членам РНБО та народним депутатам медійники UA.News спрямували пропозицію розглянути питання щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до осіб та юридичних структур, залучених до збереження та обслуговування медіавпливу підсанкційного олігарха Курченка під час повномасштабної війни.

Початок історії: кому служить «сімейний підряд» Гольдського

Підсанкційний олігарх Сергій Курченко, який ще у 2014 році перебрався до Росії, осі намагається зберігати свій вплив на український медіапростір. Головним інструментом для утримання цього впливу, за даними розслідувачів, став його колишній підлеглий, ексзаступник генерального директора з економіки в «Українському медіахолдингу» (УМХ) Віктор Гольдський.

Коли після втечі Курченка активи УМХ арештували та передали в управління АРМА, холдинг «Еволюшен Медіа» (видання «Коментарі», Kyiv Weekly, сайт comments.ua) вивели та переоформили контроль, побудований за класичними офшорними та родинними моделями. А саме: за даними ЄДР, єдиним засновником ТОВ «ЕВОЛЮШЕН МЕДІА» із часткою 100% досі значиться кіпрська компанія SHERELL LIMITED. Цю фірму рішеннями Подільського райсуду Києва (справа № 758/15964/17) та Московського райсуду Харкова (справа № 643/17067/21) офіційно визнано суб'єктом, що входив до складу злочинної організації Януковича. Попри те, що в Реєстрі компаній Республіки Кіпр SHERELL LIMITED ще раніше отримала статус Dissolved(припинена), в Україні нею формально продовжують володіти діючим медійним підприємством.

Оскільки жодна особа не володіє майновим комплексом у цілому, актив розділили між членами однієї родини: тестем Гольдського, Сергієм Назаровим, який значиться керівником ТОВ «ЕВОЛЮШЕН МЕДІА»; теща-чиновниця Ніна Хорошаєва, яка очолює Управління охорони здоров’я Броварської міської ради, 10 жовтня 2019 року всього за 5 000 гривень придбала торговельну марку «Kyiv Weekly».

Дружина Ольга Гольдська (Хорошаєва) володіє ТОВ «ТО ШО НАДО», яке зареєстроване в Нацраді як суб'єкт у сфері медіа для онлайн-видання «Коментарі», а також компанією ТОВ «ВД Масаві» (яка у 2020 році навіть намагалася взяти участь у конкурсі АРМА на управління арештованим УМХ). І сам Віктор Гольдський набув торговельні марки «Коментарі», «Комментарии», «comments» та доменне ім'я comments.ua.

Примітно, як Гольдський всіма силами намагається потрапити в коло олігархів, аж копіюючи їх фінансові звички, й собі відмовився від ідентифікаційного коду. Раніше аналогічний трюк використовував інший близький соратник Курченка — ексголова НБУ Сергій Арбузов, з яким вони, за даними джерел, спільно ведуть вугільний бізнес на російській Чукотці через кіпрську Prontoservus Limited.

Квартирні афери: відчуження майна у беззахисних киян

Паралельно з обслуговуванням медіаінтересів олігарха-втікача, Віктор Гольдський фігурує у сумнівних операціях із нерухомістю. Згідно з даними Реєстру речових прав, він раптово став власником дев’яти квартир у Києві.

Після оприлюднення перших деталей до редакції UA.NEWS почали масово звертатися громадяни із шокуючими свідченнями про існування системної схеми вилучення житла у самотніх пенсіонерів, осіб із психічними розладами та наркозалежних у Києві, Миколаєві та Кропивницькому.

Із самотніми людьми Гольдський нібито укладав договори дарування або довічного утримання. За законом, він мав би повністю забезпечувати утриманців, купувати ліки та сплачувати комунальні послуги. На практиці ж за цими адресами виявлено величезні борги, постачальники послуг судяться з мешканцями, а самих стареньких просто кидають напризволяще.

Відомо про справу № 761/31203/20 (Деснянський райсуд Києва): позивач лише після похорону сестри дізнався, що її квартира відійшла стороннім особам. Померла жінка тривалий час перебувала на обліку в психоневрологічній лікарні № 2 з діагнозом «епілептичний психоз» і не могла усвідомлювати свої дії.

Усі ці сумнівні угоди посвідчувала одна й та сама нотаріус на прізвище Анцифєрова, діяльність якої зараз вивчають розслідувачі.

Підробка документів та псевдонаукова «схованка» від ТЦК

Наразі діяльністю Гольдського вже займаються правоохоронні органи. 3 квітня 2026 року Святошинським управлінням поліції у м. Києві внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів). Підставою для старту розслідування стала офіційна ухвала Святошинського районного суду.

Як з'ясували журналісти, одним із ключових епізодів у межах кримінального провадження № 12026105080000387 є спроба Гольдського ухилитися від мобілізації шляхом імітації навчальної та викладацької діяльності. Спочатку 43-річний «медіамагнат» офіційно оформився доцентом в Академії праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ). Проте його реальне навантаження склало мізерні 0,26 ставки, що за законом не дає жодного права на відстрочку від призову.

Зрозумівши це, у травні 2024 року Гольдський терміново зарахувався до докторантури денної форми навчання в тій же Академії, аби ввести в оману Шевченківський ТЦК та СП м. Києва й отримати заповітну відстрочку. Адміністрація вишу тривалий час намагалася прикрити свого «зіркового» докторанта, відмовляючись надавати інформацію журналістам, однак під тиском офіційного кримінального розслідування була змушена відкрити правоохоронцям усі деталі його «наукового» шляху.

Судові атаки на редакцію UA.NEWS

Намагаючись зупинити викривальні публікації, Віктор Гольдський звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації проти видавця UA.NEWS (ТОВ «Інформаційне агентство "Ньюз Флеш"»).

Спочатку суд залишив позов без руху через те, що позивач «забув» сплатити близько 4 тисяч гривень державного мита. Згодом, усунувши недоліки, Гольдський домогся прийняття заяви до розгляду. Позивач вимагає повністю видалити розслідування «Люди Курченка: як медіаімперія олігарха "воскресла" в Україні під контролем родини Гольдського» та спростувати шість ключових тез.

При цьому позивач планує стягнути з редакції понад 63 тисячі гривень судових витрат (більшість із яких становлять суми за проведення приватних семантико-текстуальних експертиз та фіксацію вебсторінок).

Редакція чекає на відповіді

Редакція UA.NEWS наголошує: усі оприлюднені факти грунтуються на відомостях з відкритих державних реєстрів, судових рішень та офіційних документів. Ми відповідально інформуватимемо суспільство про кожен новий етап у розслідуванні справи Віктора Гольдського та чекаємо на офіційні відповіді та реакцію з боку НАБУ, СБУ, ОГП, САП, АРМА, Нацради та інших компетентних органів.

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