Зарплата 30 тисяч, елітні авто та маєток: що відомо про статки посадовця МВС у Луцьку

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Керівник Луцького територіального сервісного центру МВС Володимир Шевчук офіційно отримує близько 30 тисяч гривень на місяць. Водночас він користується дорогими автомобілями, оформленими на родичів, і будує маєток неподалік Луцька.

Крім того, волонтер, який займається реєстрацією транспорту для потреб фронту, заявив про штучне створення перешкод і вимагання хабарів з боку посадовця.

Ще до виходу матеріалу поліція відкрила кримінальне провадження, пов’язане з роботою журналістів над розслідуванням. Після публічного розголосу справу закрили.

Згідно з деклараціями Володимира Шевчука, за час роботи в сервісному центрі МВС він не мав у власності житла, землі чи автомобілів. Водночас журналісти з’ясували, що його родина володіє нерухомістю поблизу Луцька та кількома дорогими автомобілями.

Дружина посадовця Оксана раніше працювала організаторкою культурно-дозвіллєвої діяльності в сільському будинку культури. У 2023 році вона отримала в подарунок від матері, яка живе в Італії, будинок у Луцьку площею 106 м². Того ж року жінка придбала 10 соток землі в селі Кульчин поблизу лісу, а у 2024-му – ще одну таку саму ділянку поруч.

На цих землях звели будинок із з гаражем загальною площею понад 130 м2, господарські споруди, басейн, альтанку та дах, повністю вкритий сонячними панелями.

«Йде будівництво. Будинок на понад сто квадратів. Чим він розкішний? Звичайний будинок, одноповерховий будинок, дві кімнати», – розповів журналістам Володимир Шевчук.

За словами посадовця, його дружина фінансує будівництво завдяки перепродажу вживаних автомобілів. Зокрема, наприкінці 2022 року Оксана Шевчук придбала дворічний Audi Q7 приблизно за 21 тис. доларів, а у 2024-му продала його майже за 50 тис. доларів. Різницю в ціні Володимир Шевчук пояснив коливаннями курсу валют.

Окрім того, у деклараціях посадовця вказані значні грошові заощадження. У 2022 році він задекларував 920 тис. грн готівкою, а у 2024-му – 60 тис. доларів та 500 тис. грн.

Юрист громадської організації «Центр протидії корупції» Олексій Бойко вважає, що такі вигідні перепродажі автомобілів можуть нагадувати схему легалізації грошей.

Елітні автомобілі, оформлені на родичів

Володимир Шевчук запевнив, що нібито переважно користується громадським транспортом або добирається кудись за допомогою знайомих. Однак журналісти зафіксували біля його маєтку в Кульчині автопарк преміальних машин.

Зокрема, Volkswagen Touareg 2024 року випуску, вартість якого становить щонайменше 3 млн грн, зареєстрований на 70-річну тещу посадовця. Вона понад 20 років живе та працює в Італії. Ще кілька автомобілів, серед яких Volkswagen Passat та електричний кросовер Mercedes-Benz, оформлені на дітей-студентів подружжя. Наприкінці жовтня Оксана Шевчук також зареєструвала на себе аналогічний електричний Mercedes-Benz.

Волонтер заявив про вимагання хабаря

Журналісти також розповіли про конфлікт керівника сервісного центру з волонтером Ростиславом Дужиком, який привозить з-за кордону автомобілі для Збройних Сил України.

У липні цього року в сервісному центрі МВС волонтеру відмовили в реєстрації автівки для військових. За словами Ростислава Дужика, під час розмови Володимир Шевчук натякнув, що за розв’язання питання потрібно заплатити «соточку».

Після публічного конфлікту проти волонтера відкрили адміністративне провадження. Суд, рішення якого згодом підтримала апеляція, призначив йому 50 годин громадських робіт за дрібне хуліганство. Водночас підрозділи внутрішньої безпеки Нацполіції не виявили порушень у діях керівника сервісного центру.

За даними розслідувачів, після запису матеріалу СБУ провела обшуки у приміщенні сервісного центру МВС №0741 та в кабінеті Володимира Шевчука.

Про це йдеться в розслідуванні Центру журналістських розслідувань «Сила правди».

Нагадаємо, що СБУ провела обшуки в сервісному центрі МВС поблизу Луцька та вдома у його керівника.

До цього СБУ підтвердила обшуки НАБУ та САП у своїх співробітників.

Раніше стало відомо про обшуки у високопосадовців СБУ, зокрема Сергія Дуки, Антона Кравчука та Олександра Ковальчука.

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