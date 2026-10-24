Засновник UAnimals Олександр Тодорчук очолив управління комунікацій ЗСУ

Засновник зоозахисної організації UAnimals і співзасновник комунікаційної агенції Gres Todorchuk Олександр Тодорчук очолив Головне управління комунікацій Збройних сил України.

“Це велика відповідальність і непростий виклик. Дякую Михайлу Васильовичу Драпатому за довіру. Докладу максимум зусиль, аби посилити цей напрям, адже щиро вірю у важливість комунікацій під час війни”, – написав Тодорчук.

Він поділився, що зараз знайомиться з командою і входить в курс справ. Водночас Тодорчук закликав користувачів поділитися досвідом взаємодії з управлінням, аби зрозуміти, що потребує змін. Новоспечений очільник ГУК ЗСУ додав, що в команду управління шукають фахівців.

Як вказують у “Детектор медіа“, Олександр Тодорчук народився 2 травня 1988 року в Києві.

У 2010 році він разом із Ярославою Гресь заснував комунікаційну агенцію Gres Todorchuk, яка реалізувала низку проєктів, зокрема: Ukraine WOW, “Музей новин в Україні”, фотопроєкт “Щирі”, “Чорнобиль. Подорож”, “Музей науки” та інші. За результатами міжнародного рейтингу Effie Index 2023 агенція посіла третє місце серед найефективніших незалежних агенцій світу та очолила два європейські рейтинги.

У 2016 році Тодорчук заснував зоозахисну організацію UAnimals, яка спочатку займалась протидією експлуатації тварин у сфері розваг, а з початком повномасштабного вторгнення РФ активно працює над порятунком тварин і довкілля.

У березні 2022 року чоловік мобілізувався до лав ЗСУ. Під час військової служби працював у напрямах рекрутингу та комунікацій.

Джерело: Олександр Тодорчук.

Нагадаємо, що У Збройних силах з’явилось Управління стратегічних комунікацій.

ЗСУ забезпечать виконання рішень щодо гуманітарної місії в Олешках.

Україна запроваджує режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Він почне діяти о 03:00 27 жовтня за київським часом і потрібен для проведення гуманітарної операції. У Генштабі ЗСУ заявили, що Сили оборони докладатимуть максимальних зусиль, щоб допомогти місцевим жителям і забезпечити їхню безпеку.

Росія планує запровадити «режим тиші» на Херсонському напрямку з 4:00 за московським часом 27 жовтня для проведення гуманітарної операції в окупованих Олешках.

Україна та Росія домовилися про проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, операція складатиметься з трьох етапів: припинення вогню, доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільних. У Кремлі водночас заявили, що узгодження режиму тиші й виїзд людей можуть тривати кілька днів.

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