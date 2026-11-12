Засуджено чоловіка, який провіз військового ТЦК на капоті авто

0:00 / 0:00

Хмельницький суд призначив 7 років позбавлення волі 57-річному водію, який у квітні 2026 року у Волочиську завдав тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК та СП.

«Намагаючись уникнути подальшої перевірки через порушення правил військового обліку, водій почав рух, хоча перед автомобілем стояв військовослужбовець, і провіз його на капоті близько 150 метрів», — зазначили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора. Внаслідок падіння потерпілий дістав тяжкі травми голови та переніс кілька складних операцій.

Джерело: Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, в Одесі водій поранив військового ТЦК ножем та намагався збити його автомобілем.

До цього правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину у будівлі Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Читай нас у