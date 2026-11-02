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Застосунок «Повітряна тривога» частково відновив роботу після кібератаки, яка сталася ввечері в неділю, 1 листопада. Водночас персональні дані користувачів залишилися захищеними, витоку інформації не зафіксували.

Через злам сповіщення працювали з перебоями, а користувачі отримували неправдиві попередження про радіаційну небезпеку, хімічну атаку та вуличні бої. Розробники з Ajax Systems і Stfalcon разом із профільними службами та міністерствами вимкнули push-сповіщення і на деякий час зупинили роботу застосунку.

Зараз сповіщення про тривоги надходять у звичному режимі. На карті відображаються жовтий рівень небезпеки, який означає загрозу дронів, і червоний — для масованої атаки дронів чи ракет. Відображення самих цілей на карті ще відновлюють.

У пресслужбі наголосили, що застосунок не збирає, не зберігає і не передає ні персональних даних, ні геолокації користувачів, тож їм нічого не загрожує. Повідомлення про те, що хакери нібито зламали акаунти чи телефони користувачів, там назвали неправдивими.

Ті, хто через атаку видалив застосунок, можуть знову встановити його з App Store або Google Play. Захист сервісу вже посилюють, щоб запобігти подібним атакам.

Кібератака на Повітряну тривогу — що відомо

Близько 22:50 у неділю, 1 листопада, користувачі застосунку Повітряна тривога, зокрема в Києві, одночасно отримали сповіщення про радіаційну та хімічну небезпеку і загрозу вуличних боїв. Як звернули увагу в центрі SPRAVDI, застосунок також видав російською мовою попередження про нібито пуск ракет Орєшнік. Повітряні сили ЗСУ невдовзі повідомили, що застосунок, імовірно, зламали, і запевнили, що жодної радіаційної загрози немає. Злам підтвердив і Центр протидії дезінформації, закликавши не переходити за підозрілими посиланнями.

У ДСНС і КМДА тоді наголосили, що загальнодержавна система оповіщення, вуличні сирени та застосунок Київ Цифровий працюють у звичному режимі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наступного дня пояснив, що злам ніяк не вплинув на роботу Сил оборони, адже Повітряна тривога — лише додатковий спосіб оповіщення, а не застосунок самих Повітряних сил.

Про це повідомили у пресслужбі застосунку в коментарі «Суспільному».

Нагадаємо, загальнодержавна система оповіщення в Україні працює без збоїв.

До цього у Києві застосунок Air Alert поширив неправдиве попередження про радіацію.

Після цього Повітряні сили заявили про можливе втручання в застосунок тривог.

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