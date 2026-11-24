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Лідер наркокартелю «Хімпром» Буркін у погрозах на адресу керівника Департаменту боротьби з наркозлочинністю (ДБН) Дмитра Торгала згадував Олега Татарова як перешкоду для усунення очільника підрозділу.

За словами заступника голови Нацполіції Андрія Нєбитова, представники «Хімпрому» вважали Татарова проблемою та пропонували 2 мільйони доларів за усунення керівника ДБН, однак реалізувати цей задум не вдалося.

За словами Нєбитова, на записах лідер "Хімпрому" називає Татарова "товарищ с ОП, который нас почему-то не любит". "Там звучить значно грубіше", – додав він. Якщо слідчі дозволять, ці записи оприлюднять.

Згадки на записах про Татарова "на вершині" Нєбитов назвав помстою за зруйновані злочинні проєкти.

"Документування таких злочинних груп міжнародного масштабу потребує допомоги різних органів влади, координації між ними, єдиної позиції – якщо хочете, це можна назвати політичною волею", – наголосив він.

За зняття Торгала з посади пропонували $2 млн через посередників. Підписати наказ міг лише тодішній голова Нацполіції Іван Вигівський (нині – міністр внутрішніх справ), але цього не сталося. За словами Нєбитова, Буркіна його оточення "розводило" на гроші, а Торгало, якому надходили прямі погрози, не тільки зберіг посаду, а і став генералом поліції.

Структуру "Хімпрому" поліція системно розкладала з 2023 року у співпраці з американським Управлінням боротьби з наркотиками (DEA). Також створили спільні слідчо-оперативні групи з правоохоронцями Албанії, Казахстану, Литви, Латвії та Чехії, затримавши понад 50 учасників. Щодо екстрадиції Буркіна поліція зараз працює з DEA та Мексикою – його двічі оголошували в міжнародний розшук за червоними картками Інтерполу.

Буркін заявив про готовність співпрацювати з НАБУ та САП. Нєбитов припускає, що так він хоче замість підозрюваного отримати статус викривача або інший статус, який дозволить йому уникнути кримінальної відповідальності за іншими статтями. "Я думаю, що це не робоча ситуація і він це не реалізує", – сказав він.

Нацполіція повідомила Єгору Буркіну про підозру в замовленні та організації насильницьких злочинів, а також створенні вербувальних кол-центрів. Йдеться про створення злочинної організації, вимагання, умисне знищення майна, наркоторгівлю (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 307 ККУ).



Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.



САП готує підозру ватажку Хімпрому Єгору Буркіну.



Учасники наркоугруповання «Хімпром» планували заробляти в Києві до пів мільйона доларів на тиждень. Для цього вони хотіли скористатися прогалинами в законодавстві, які дозволяли змінювати хімічну формулу синтетичного канабіноїду та продавати його під виглядом сувенірної продукції. Про це заявив секретар РНБО Ігор Клименко, який також розповів про погрози на свою адресу та тиск на керівництво правоохоронних органів.

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