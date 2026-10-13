Заступник голови Волиньради Юрій Поліщук долучився до ЗСУ на тлі підозри у корупції
Перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук, якому НАБУ і САП повідомили про підозру у справі щодо ймовірної корупційної схеми з будівництвом багатоквартирного будинку в Луцьку, приєднався до Збройних сил України. Посадовець повідомив, що проходитиме військову службу в одній із механізованих бригад на східному напрямку.
За його словами, дозвіл на виїзд за межі Волинської області він отримав від прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У якій саме механізованій бригаді служитиме, посадовець не уточнив.
«Я на сході, в дорозі. Так, буду проходити військову службу», — зазначив він.
Юрій Поліщук також повідомив, що повністю сплатив визначену судом заставу — 266 240 гривень. Цей запобіжний захід йому обрали в межах кримінального провадження.
На запитання, чи зможе він поєднувати військову службу, участь у судових засіданнях і роботу на посаді першого заступника голови Волинської обласної ради, посадовець відповів, що це неможливо.
«Звичайно не вдасться», — сказав Поліщук.
Подальше спілкування журналістів із посадовцем не відбулося через обрив телефонного зв’язку. На наступні дзвінки кореспондентів він не відповідав.
Кримінальне провадження стосується ймовірного хабарництва за сприяння в отриманні дозволів на будівництво багатоквартирного житлового комплексу на вулиці Чорновола в Луцьку.
19 грудня 2025 року детективи НАБУ повідомили про підозри депутату Волинської обласної ради Анатолію Вітіву, депутату Луцької міської ради Миколі Федіку та колишньому народному депутату й підприємцю Юрію Савчуку. Того ж дня правоохоронці проводили обшуки в кабінетах Луцького міського голови Ігоря Поліщука та голови Волинської обласної ради Григорія Недопада.
За даними слідства, у Юрія Савчука вимагали 30 тисяч доларів США за обіцянку допомогти з отриманням дозволів на будівництво багатоквартирного житлового комплексу. Слідство задокументувало факти передавання й отримання частини коштів — 15 тисяч доларів США.
Наприкінці серпня 2026 року детективи НАБУ та прокурори САП розширили коло підозрюваних у цій справі. За інформацією слідства, йшлося вже про можливе отримання 140 тисяч доларів США від Юрія Савчука за сприяння в будівництві багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.
Станом на 26 серпня 2026 року підозри в межах провадження отримали шестеро людей:
- Анатолій Вітів — депутат Волинської обласної ради;
- Микола Федік — колишній депутат Луцької міської ради;
- Роман Бондарук — колишній депутат Луцької міської ради;
- Юрій Савчук — колишній народний депутат;
- Юрій Поліщук — перший заступник голови Волинської обласної ради;
- Ігор Лех — депутат Волинської обласної ради.
За інформацією Суспільного, станом на зазначену дату Вищий антикорупційний суд ще не розпочав розгляд справи по суті.
Повідомлення про підозру не є доказом вини. Обставини справи та можливу причетність фігурантів до інкримінованих правопорушень має встановити суд.
Про це Юрій Поліщук розповів 12 жовтня в телефонному коментарі Суспільному.
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