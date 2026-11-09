Заступник міністра Мінвідновлення Олійник звільнився після менш ніж трьох місяців роботи

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Заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник оголосив про завершення роботи у відомстві. Посадовець пропрацював на цій посаді менш ніж три місяці — уряд призначив його заступником міністра лише в серпні 2026 року.

«Завершую роботу на посаді заступника Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Це моє особисте та виважене рішення», — написав посадовець.

Руслан Олійник подякував усім, із ким співпрацював у міністерстві, за довіру, підтримку та спільну роботу.

За його словами, робота у відомстві стала важливим професійним досвідом і дала змогу долучитися до вирішення питань, які мають значення для країни.

«З повагою ставлюся до команди та людей, з якими мав нагоду працювати. Переконаний, що кожен професійний етап дає новий досвід і відкриває можливості для подальшої роботи», — зазначив він.

Причин свого рішення Руслан Олійник не пояснив. Водночас посадовець додав, що попереду на нього чекає новий етап і нові завдання.

Про своє рішення Олійник повідомив у соцмережах.

Нагадаємо, спеціально створена робоча група Мінвідновлення на чолі із заступником міністра Русланом Олійником отримала завдання від уряду до 15 листопада в прискореному режимі забезпечити головні підстанції на Київщині другим рівнем захисту. Йдеться як про активування самих будівельних робіт, так і про спрощення адміністративних процедур та прискорення фінансування.

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