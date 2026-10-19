Заступник міністра з відновлення Олійник відповідатиме за захист енергетики Київщини

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Спеціально створена робоча група Мінвідновлення на чолі із заступником міністра Русланом Олійником отримала завдання від уряду до 15 листопада в прискореному режимі забезпечити головні підстанції на Київщині другим рівнем захисту. Йдеться як про активування самих будівельних робіт, так і про спрощення адміністративних процедур та прискорення фінансування.



Масовані удари по енергетиці Київщини цієї осені підтвердили, що регіон потребує особливої уваги, а захист його енергетичних обʼєктів необхідно прискорити.

В середині жовтня у Міністерстві відновлення, інфраструктури та транспорту створили міжвідомчу робочу групу, яка має допомогти Київщині реалізувати заплановані заходи із захисту критичної інфраструктури. Зокрема – активізувати виконання ухваленого ще в лютому 2026 року Комплексного плану стійкості області. Групу очолив заступник міністра Руслан Олійник. До роботи залучили представників Міністерства енергетики, Держспецзв’язку, ДСНС, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, Київської ОВА й енергетичних компаній.

Комплексний план стійкості — це документ, який керівники областей і Києва розробляли та представляли на засіданнях РНБО. Він передбачає резервне живлення критичної інфраструктури, розвиток децентралізованої електричної й теплової генерації та фізичний захист енергооб’єктів. Регіони й громади самі визначали пріоритетні об’єкти та роботи, а Кабмін затверджував плани й виділяв повне або часткове фінансування. З міркувань безпеки конкретний перелік об’єктів не розголошують.

Київська область, відповідно до розпорядження уряду № 257-р, отримала трохи більше 1 млрд грн. Ще 600 млн грн було виділено з обласного бюджету (субвенція за розпорядженням №821-р). Уряд довго не розподіляв кошти, через що первинний дедлайн виконання планів стійкості – 1 вересня – було фактично зірвано. Фактично, упорядкування і прискорення цього процесу – одна із ключових задач робочої групи Олійника.

Саме Олійник назарі буде відповідати за активізацію виконання необхідних заходів/робіт на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення таких робіт протягом максимально скорочених строків, з метою забезпечення життєдіяльності населення Київської області в умовах воєнного стану.

Першочергове завдання

Серед першочергових задач - проведення комплексного аналізу готовності підстанцій 110 кВ в межах області, обсягів передбаченого, виділеного та використаного фінансування, стану розроблення та проходження експертизи проєктно-кошторисної документації. Також мають бути якомога швидше визначені переліки проблемних питань, ризиків та обставин, що перешкоджають своєчасному завершенню робіт і введенню підстанцій в експлуатацію у визначені терміни. Відповідні коригування проєктно-кошторисної документації мають бути здійснені до кінця жовтня.

Уже в найближчі дні місцева влада та відповідальні енергокомпанії мають визначитися із підрядниками для постійного та тимчасового електропідключення підстанцій до відповідних електричних мереж та надати узгоджені пропозиції щодо строків виконання таких робіт та обсягів фінансування. Крім того, до кінця жовтня обласній адміністрації слід провести фінансовий аудит уже здійснених оплат та проведених робіт: звіряння взаєморозрахунків із підрядними організаціями, узгодження фактичних обсягів виконаних робіт, їх вартості та відповідності актам приймання, відповідність проєктно-кошторисній документації, визначення сум заборгованостей та не підтверджених роботами авансів тощо.

До передачі функцій замовника Агентству відновлення слід провести всі необхідні розрахунки з підрядниками, а в найближчі дні – розглянути питання авансування робіт з підключення підстанцій до мереж.

заступник міністра Руслан Олійник понад тиждень особисто займається перевіркою готовності обʼєктів у Київській області та координацією питань, повʼязаних зі строками виконання робіт та фінансуванням, ризиками затримок, а також із використанням уже виплачених авансів і звіркою відповідності витрачених коштів фактично виконаним роботам.

Від зʼясування реального стану справ де-факто залежить можливість виконати заявлені роботи із забезпечення захисту енергообʼєктів Київської області у стислі строки. Саме тому задачу поставлено на рівні заступника міністра, який має забезпечити взаємодію всіх залучених органів та організацій, сприяти оперативному розв’язанню технічних і організаційних питань та контролювати дотримання встановлених строків.



Нагадаємо, що у проєкті державного бюджету України на 2027 рік передбачили 60 млрд грн на підготовку та втілення комплексних планів стійкості регіонів.

Раніше РНБО затвердила план стійкості Києва, реалізація вже стартувала.

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