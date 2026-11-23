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Народний депутат Сергій Лабазюк, якого Вищий антикорупційний суд 23 листопада засудив до семи років позбавлення волі за спробу підкупу високопосадовців, повідомив про незгоду з рішенням і намір подати апеляцію.

Політик визнав власну помилку та заявив, що не перекладає відповідальність на інших, проте наполягає на провокації злочину й стверджує, що суд не взяв до уваги доводи захисту щодо документування зустрічей до початку провадження, обставин виникнення розмов про неправомірну вигоду та законності отриманих доказів, а також поставив під сумнів 40-хвилинну перерву перед оголошенням вироку після виступу другого обвинуваченого Дениса Назімова.

За словами Лабазюка, його підприємство з приблизно 1,5 тисячі працівників зазнало серйозних фінансових труднощів після початку повномасштабної війни через втрату частини активів, відсутність відкритого ринку робіт і державний борг майже в мільярд гривень за виконані замовлення, а спроби зберегти бізнес та робочі місця згодом перейшли в обговорення «відсотків». У цій же справі про спробу підкупу колишнього віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова та ексголови Держагентства відновлення Мустафи Найєма ВАКС призначив директору компанії «Ю АР ДІ» Денису Назімову шість років ув’язнення, наклав на компанію штраф у 10 млн грн і залишив у силі застави в 40 млн грн для Лабазюка та 12 млн грн для Назімова, тоді як сам Назімов провину заперечує та звинувачує Найєма у провокації.

Джерело: заява народного депутата Сергія Лабазюка у фейсбуці.

Народному депутату з групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку у листопаді 2023 року повідомили про підозру у наданні хабаря. За версією слідства, разом із директором його компанії «URD Українські дороги» Денисом Назімовим Лабазюк намагався дати хабар міністру Олександру Кубракову та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. У серпні 2023 року підозрюваний нібито попросив дати URD підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн. За це він запропонував «відкат» у розмірі 3-5% від вартості кожного контракту. Детективи задокументували першу частину хабаря у $150 тисяч (5,4 млн грн), а гроші передали у китайській шкатулці на паркінгу одного зі столичних супермаркетів.

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 23 листопада, визнав народного депутата Сергія Лабазюка та директора компанії «Ю АР ДІ» Дениса Назімова винними у спробі підкупу колишнього віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова та ексочільника Державного агентства відновлення Мустафи Найєма.

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