Засуджений у рф до 20 років азовець Максимчук повернувся з полону під час останнього обміну

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У межах обміну полоненими 23 жовтня до України повернувся захисник Маріуполя та воїн 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Олександр Максимчук. У російській федерації його незаконно засудили до 20 років колонії суворого режиму за фабрикованими звинуваченнями в нібито участі у «терористичному співтоваристві».

Інформацію про повернення військовослужбовця офіційно підтвердили в пресслужбі підрозділу.

Максимчук потрапив у полон у травні 2022 року під час виходу з цивільними та військовими із території заводу «Азовсталь». Під час перебування в російському ув'язненні він перебував у колонії в Оленівці та вижив під час влаштованого окупантами теракту проти українських військовополонених. Загалом під час цього обміну додому повернулися 270 українців, більшість із яких захищали Маріуполь. За даними уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, у межах цієї процедури вдалося звільнити рекордно велику кількість засуджених у рф українських військовослужбовців — 86 осіб.

Джерело: «Інтерфакс-Україна».

У межах переговорного процесу 23 жовтня Україна повернула з російського полону 270 людей. Серед них — 261 військовослужбовець і дев’ятеро цивільних. Обмін провели за дорученням президента України за участю Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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