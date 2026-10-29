Засуджено агентку рф, яка шпигувала на військових об'єктах під виглядом прибиральниці

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримала агентка російської воєнної розвідки, яку СБУ викрила у жовтні 2024 року у Харкові.

Суд визнав жінку винною у державній зраді за матеріалами Служби безпеки. Як з’ясувало розслідування, вона коригувала ракетно-бомбові удари рашистів по запасних командних пунктах та бойових позиціях оборонців прифронтового міста.

Для виконання агентурного завдання зловмисниця пропонувала військовим допомогу у побуті за символічну плату. Зокрема, вона прибирала в помешканнях, де тимчасово проживали воїни. У такий спосіб агентка намагалася втертися в довіру до українських захисників, підтримуючи з ними довірливі розмови, щоб випитати потрібну інформацію. Потім жінка виходила на місцевість, де перевіряла зібрані розвіддані, а у разі підтвердження, фіксувала на телефонну камеру українські об’єкти.

Співробітники СБУ затримали її на гарячому, коли зловмисниця проводила дорозвідку поблизу будівлі Сил оборони. За матеріалами справи, коригуванням ворожого вогню займалася завербована ГРУ рф місцева безробітна. У поле зору рашистів вона потрапила під час пошуку швидких заробітків у профільних телеграм-каналах. Після вербування зловмисниця перебувала на зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби, особу якого встановлено СБУ. При обшуках у затриманої вилучено смартфон, в якому вона накопичувала скріншоти гугл-карт з позначками об’єктів оборонців Харкова для передачі ворогу.

Джерело: пресцентр СБУ.

Нагадаємо, що у Вінницькій області викрили та затримали агентку ФСБ, яка коригувала атаки росії по енергетичних об’єктах. Жінка збирала інформацію про генераційні об’єкти та передавала координати ворогу.

Раніше СБУ та Нацполіція зірвали чергову спробу російських спецслужб дестабілізувати ситуацію у Києві. Цього разу у центрі столиці затримали агента ФСБ, який готував підпал будівлі Інституту національної пам’яті України.

Російський агент, який діяв на Кіровоградщині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зловмисник на замовлення рф намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони Збройних Сил України.

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