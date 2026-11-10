Затриманий генерал СБУ Сергій Дука написав листа із СІЗО

0:00 / 0:00

Перебуваючи в слідчому ізоляторі за підозрою у справі «Карфаген», генерал СБУ Сергій Дука оприлюднив відкритий лист через свого адвоката. У зверненні він заявив, що обвинувачення проти нього ґрунтуються на оперативних контактах із джерелами, залучення яких є стандартною світовою практикою спецслужб.

На його переконання, оперативну роботу та специфіку агентурних зв'язків підмінили кримінальними звинуваченнями, вирвавши розмови з контексту та використавши неперевірені аудіозаписи. Генерал наголосив на наявності конфлікту інтересів з боку слідчих, пояснивши переслідування помстою Національного антикорупційного бюро за минулорічні обшуки СБУ у керівництва НАБУ та САП.

За словами Дуки, клопотання про його арешт готував той самий детектив, у якого він особисто проводив обшуки. Для розв'язання конфлікту підозрюваний запропонував провести публічну дискусію з директором НАБУ Семеном Кривоносом і керівником САП Олександром Клименком, а також висловив готовність дати свідчення у Верховній Раді в межах парламентського контролю.

Джерело: Адвокат Юрій Сухов.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку. Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.

Відео: Затриманий генерал СБУ Дука чотири роки тому засвітився у ДТП з Ляшком.

Читай нас у