Затриманий генерал СБУ Сергій Дука написав листа із СІЗО
Перебуваючи в слідчому ізоляторі за підозрою у справі «Карфаген», генерал СБУ Сергій Дука оприлюднив відкритий лист через свого адвоката. У зверненні він заявив, що обвинувачення проти нього ґрунтуються на оперативних контактах із джерелами, залучення яких є стандартною світовою практикою спецслужб.
На його переконання, оперативну роботу та специфіку агентурних зв'язків підмінили кримінальними звинуваченнями, вирвавши розмови з контексту та використавши неперевірені аудіозаписи. Генерал наголосив на наявності конфлікту інтересів з боку слідчих, пояснивши переслідування помстою Національного антикорупційного бюро за минулорічні обшуки СБУ у керівництва НАБУ та САП.
За словами Дуки, клопотання про його арешт готував той самий детектив, у якого він особисто проводив обшуки. Для розв'язання конфлікту підозрюваний запропонував провести публічну дискусію з директором НАБУ Семеном Кривоносом і керівником САП Олександром Клименком, а також висловив готовність дати свідчення у Верховній Раді в межах парламентського контролю.
Джерело: Адвокат Юрій Сухов.
Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.
Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку. Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.
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