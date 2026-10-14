Затриманий за вбивство п'ятьох військових росіянин також застрелив цивільного

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Затриманому у Харкові 36-річному військовослужбовцю збройних сил рф, уродженцю Санкт-Петербурга із 1009-го мотострілецького полку, оголосили про додаткову підозру у вбивстві цивільного мешканця Харківського району.

За даними Харківської обласної прокуратури, підозрюваний міг входити до складу ворожої диверсійно-розвідувальної групи та рухався у цивільному одязі в напрямку Харкова. На території Циркунівської громади він застрелив у голову цивільного чоловіка, який рибалив біля водойми, аби той його не викрив.

Раніше, 13 жовтня 2026 року, цей же російський військовий у селі Момотове проник до приватного будинку та розстріляв п'ятьох українських захисників, після чого викинув автоматичну зброю і намагався сховатися у лісосмузі.

Джерело: Харківська обласна прокуратура.

У Харківській області 13 жовтня невідомий чоловік розстріляв п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Усі п’ятеро загинули від отриманих поранень. За однією з версій, нападником міг бути російський військовий, який утік із полону.

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