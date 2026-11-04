Затримано двох суддів Печерського районного суду Києва, серед них Роман Новак — соцмережі

Сьогодні, 4 листопада, було затримано двох суддів Печерського районного суду Києва. Паралельно тривають масштабні обшуки у співробітників Національної поліції та СБУ. Слідчі дії зараз проходять відразу за 37 адресами.



Про це повідомляють телеграм-канали.

Також є інформація, що серед затриманих скандально відомий суддя Роман Новак. Роман Новак працює у Печерському районному суді з 2008 року. У вересні 2013 року Верховна Рада обрала його на посаду безстроково.

Він уже фігурував у дисциплінарних провадженнях Вищої ради правосуддя, а його майнові декларації та окремі судові рішення ставали предметом уваги журналістів. У лютому 2024 року Перша дисциплінарна палата ВРП притягнула Новака до дисциплінарної відповідальності. Провадження стосувалося його дій під час розгляду справи, пов’язаної з доступом до документів Конституційного Суду України. Скарги подали суддя КСУ Олександр Касмінін і сам Конституційний Суд.

У листопаді 2024 року Новак відхилив клопотання прокуратури про продовження відсторонення від посади заступника начальника Берегівського районного відділу поліції Яна Мікші. За версією слідства, той був причетний до організації незаконного переправлення за кордон понад 20 чоловіків. «Слідство.Інфо» повідомляло, що після рішення Новака Мікша мав повернутися на роботу.

У ЗМІ піднімалося питання майнової декларації судді Новака. У травні 2025 року видання «190» проаналізувало декларацію Новака за 2024 рік. За даними публікації, суддя задекларував, зокрема:

придбання у 2024 році квартири площею 74,2 кв. м для малолітнього сина за майже 6 млн грн; перший внесок становив 2,9 млн грн;

позику в $70 тис. від адвоката В’ячеслава Близнюченка;

автомобіль Toyota RAV4 Hybrid 2023 року, придбаний за майже 1,6 млн грн;

$40 тис. готівкових заощаджень.

Видання також звернуло увагу на нерухомість, вартість якої не була зазначена в декларації. Це журналістський аналіз декларації, а не встановлений факт незаконного збагачення.

Нагадаємо, що Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Правоохоронці затримали Валентину Молоду, яка під час інциденту в Петропавлівській Борщагівці на Київщині заявляла про нібито «заручників» у будівлі та представлялася лікаркою й власницею клініки «Мед-Престиж».





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