Зеленський анонсував європейські зустрічі задля посилення української ППО

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У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміцнення протиповітряної оборони залишається безумовним першим пріоритетом у міжнародній співпраці, а вже наступного тижня в Європі відбудуться зустрічі, покликані суттєво посилити захист українського неба.

Глава держави підкреслив, що європейські партнери чітко усвідомлюють необхідність нарощування підтримки України для збереження людських життів.

Президент також повідомив про щоденну комунікацію української команди з представниками Президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Під час перемовин сторони обговорили реальну ситуацію на фронті, російські удари по енергетичній інфраструктурі та ключові питання постачання систем Patriot, які здатні врятувати тисячі життів і залежать від рішень американської сторони.

Джерело: відеозвернення президента.

Україна вичерпала ракети-перехоплювачі для виготовлених у США систем протиповітряної оборони Patriot. Про це CNN повідомило з посиланням на обізнане із ситуацією джерело.

Україна регулярно стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів для американських систем ППО Patriot, але це не означає, що постачання повністю припинилися. Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер пояснив, що Київ отримує нові боєприпаси невеликими партіями, а наявні запаси можуть вичерпуватися вже в середині місяця.

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