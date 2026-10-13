Зеленський анонсував нові пакети підтримки України цього тижня

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Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на позитивні рішення щодо підтримки від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановані переговори з ЄС, Данією, Литвою та Великою Британією.

«Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні — ми готуємо їх зараз», — наголосив президент.

За його словами, завтра відбудуться важливі переговори у Великій Британії, а також заплановані контакти з прем’єр-міністрами Данії та Литви. Окремо Україна працюватиме над отриманням нових пакетів допомоги від Європейського Союзу.

Зеленський також повідомив про плани цього тижня відкрити ще два переговорні кластери на шляху вступу України до ЄС. До кінця року Україна розраховує відкрити всі шість кластерів.

Президент додав, що влада працює над забезпеченням повної фінансової підтримки України та виконанням домовленостей із європейськими партнерами. Він також відзначив необхідність ухвалення цього тижня важливих законів і рішень уряду.

Джерело: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на середину жовтня 2026 року рівень виконання планів стійкості в столиці є нижчим, ніж у більшості регіонів країни, включно з прикордонними та прифронтовими областями.

Україна протягом двох діб після оголошення президентом США Дональдом Трампом перемир’я в енергетичній сфері не завдавала ударів по російських нафтопереробних підприємствах та інших енергетичних об’єктах. Водночас Росія продовжувала атакувати українські міста й критичну інфраструктуру. За цей час під ударами опинилися 19 регіонів країни.

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