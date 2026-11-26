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Україна готує наступний обмін військовополоненими з Росією, повідомив Президент України Володимир Зеленський 26 листопада. Глава держави висловив сподівання, що майбутній обмін буде значним, та запевнив, що робота над поверненням усіх громадян із російського полону триває постійно.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що Україна готує нові кроки для повернення депортованих Росією українських дітей, а до відповідної гуманітарної коаліції вже приєдналися 54 країни. За словами Президента, це необхідно для того, щоб російські злочини не були забуті, винні понесли відповідальність, а діти змогли жити у своїй країні.

Джерело: вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив під час заходу «Діалог заради єдності», що великий обмін полоненими між Україною та рф відбуватиметься в кілька етапів, а не за один день, оскільки процес нині перебуває на стадії узгодження.

Україна та Російська Федерація, держава-агресор, під час дводенних переговорів в Абу-Дабі, ОАЕ, принципово домовилися про великий обмін військовополоненими.

Україна та росія проводять переговори щодо нового великого обміну полоненими, у межах якого планують повернути понад тисячу громадян. Остаточну кількість учасників обміну сторони наразі ще узгоджують.

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