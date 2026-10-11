Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги від ЄС на 3 млрд євро

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Наступного тижня Україна має отримати від Європейського Союзу близько 3 млрд євро військової підтримки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський у Telegram.

За словами президента, сьогодні він провів телефонні переговори з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У центрі уваги цього разу були усі можливі рішення, які допоможуть посилити Україну.

«Подякував Урсулі за нещодавній транш в 1,24 мільярда євро на оборону, який уже надійшов в Україну. Вдячний за підтвердження, що ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки будуть виділені вже наступного тижня. Це кошти, які нас посилять», — написав Зеленський.

Також глава держави наголосив, що розповів очільниці ЄК про нові ворожі удари. Так, 11 жовтня РФ атакувала дроном електростанцію у Києві, внаслідок чого в багатьох районах столиці сталися знеструмлення.

«Пізніше були удари по енергообʼєктах на Харківщині. І це вже ПІСЛЯ заяви Президента Сполучених Штатів про енергетичне припинення вогню. В таких умовах надійна підтримка від наших партнерів — це реальний захист життя і гарантія, що росіяни не зможуть зламати Україну», — наголосив глава держави.

Нагадаємо, Україна розвиває власні реактивні двигуни для різних типів озброєння.

Додамо, що Міноборони виступило за збереження максимального бронювання працівників ОПК.

Також Україна створює багаторівневу оборону проти реактивних дронів.

Міноборони України збільшило закупівлі дронів на 300% порівняно з 2025 роком.

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