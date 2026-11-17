0:00 / 0:00

Україна готується до обміну військовополонених — це одна з ключових домовленостей тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна вже найближчими тижнями готова забезпечити результат, а строки залежатимуть від дій російської сторони та комунікації США з Москвою.

Також сторони обговорили звільнення цивільних заручників, яких Росія утримує, зокрема ще з часу до повномасштабного вторгнення. Окремо йшлося про гуманітарну операцію в Олешках та допомогу евакуйованим українцям.

Україна запропонувала провести подібні операції ще у 10 населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, Зеленський повідомив про підготовку до наступної зустрічі в Берліні цього тижня. Україна наполягає на розширенні переговорного формату за участю європейських партнерів — Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Єврокомісії, Євроради та НАТО.

Джерело: Володимир Зеленський.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з Яною Лантратовою щодо механізму майбутнього обміну. За його словами від 14 листопада, російська сторона підтвердила, що йдеться щонайменше про тисячу людей.

Україна та Російська Федерація, держава-агресор, під час дводенних переговорів в Абу-Дабі, ОАЕ, принципово домовилися про великий обмін військовополоненими.

Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер та голова української переговорної делегації, очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров підтвердили досягнення домовленості про проведення масштабного гуманітарного обміну військовополоненими між Україною та РФ.

Читай нас у