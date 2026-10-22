Зеленський чекає на запрошення на G20, де може зустрітися з Трампом і Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати на саміт G20 у Флориді, якщо президент США Дональд Трамп запросить Україну та там буде можливість обговорити мирні домовленості за участю Володимира Путіна. Однак наразі Київ не отримував запрошення на такий формат зустрічі. Також Зеленський очікує на звіт спецпредставника США Стіва Віткоффа про його переговори з російським лідером і повідомив про можливу зустріч технічних переговорних команд на початку листопада в ОАЕ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до саміту G20 у Флориді, якщо президент США Дональд Трамп запросить українську сторону. За словами глави держави, він готовий приїхати, якщо під час зустрічі можна буде провести переговори з Трампом і російським лідером Володимиром Путіним та обговорити можливі мирні домовленості.

Президент наголосив, що за посередництва Трампа досягнення певних домовленостей може бути можливим. Водночас Україна поки не отримала офіційного сигналу про запрошення на зустріч у Флориді. «При медіації Президента Трампа, я думаю, що це можливо, і можна розраховувати на засідання у Флориді під час G20. Безумовно, якщо Президент Трамп запросить на такий формат Україну, Україна буде там представлена на вищому рівні. Будемо сподіватись, що це можливо. Ну, поки що такого сигналу ми не отримували», — сказав Зеленський.

Отже, участь України в такому форматі залежить від запрошення американської сторони. Зеленський дав зрозуміти, що готовий використати цю можливість для переговорів, якщо вони матимуть перспективу просування до миру.

Зеленський очікує на звіт Віткоффа після переговорів із Путіним

Президент також повідомив, що наступного дня очікує отримати інформацію від спецпредставника президента США Стіва Віткоффа про його переговори з Путіним. За словами Зеленського, точний час розмови ще мають узгодити команди. Після цього українська сторона планує провести спільне обговорення з представниками США та європейських країн.

«Завтра в мене буде бріф від Віткоффа, не знаю часу, його узгодять наші команди. А потім буде спільний бріф, я думаю, нашої команди з американцями і з європейцями», — зазначив президент. Таким чином, Київ очікує на результати контактів американського спецпредставника з російською стороною. Отримана інформація має стати предметом подальших обговорень за участю України, США та європейських партнерів.

Технічні переговори можуть відбутися в ОАЕ

Окремо Зеленський розповів про можливу зустріч технічних переговорних команд на початку листопада. За його словами, її можуть провести в Об’єднаних Арабських Еміратах. Ідею провести зустріч саме в ОАЕ запропонувала американська сторона. Україна, як зазначив президент, готова обговорювати переговори в різних місцях. «Про Емірати говорили американці, я їм сказав: будь-де», — зауважив Зеленський.

Водночас зустріч поки лише планують: остаточні домовленості щодо її проведення ще мають узгодити сторони. Отже, Україна розглядає одразу кілька можливих форматів для продовження мирних переговорів — від зустрічі на саміті G20 у Флориді до контактів технічних команд в ОАЕ. Однак участь у саміті залежить від запрошення Трампа, а дата й місце технічної зустрічі ще потребують остаточного погодження. Про це Зеленський повідомив під час спільного спілкування з представниками ЗМІ разом із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає можливість припинення вогню та замороження нинішньої лінії фронту для початку переговорів, однак відмовляється віддавати свої території чи визнавати їх російськими.

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