Зеленський дав Туску сигнал щодо рішення Львівської облради про рік УПА

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Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти польській владі, що не підтримуватиме подальших кроків Львівської обласної ради щодо оголошення 2027 року роком УПА. Відповідний сигнал отримав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Я отримав сигнал від президента Зеленського, що, якщо від нього залежатиме подальша процедура, то він жодним чином цього не підтримуватиме. Він був дуже невдоволений тим, що сталося», — сказав Туск.

Польський прем’єр зазначив, що доклав значних зусиль для врегулювання «кризи з орденами» і щоб пояснити, чому такого роду рішення шкодять інтересам України та потребують осмислення з огляду на драматичну спільну історію двох народів.

Водночас Туск визнав складність і неоднозначність історії обох країн, підкресливши при цьому, що українці «не можуть шукати жодних виправдань» щодо Волинської трагедії і Шухевича.

«Я розумію всі складнощі і хотів би, щоб поляки також розуміли, що, звісно, усе це дуже неоднозначно — і в нашій історії, і в їхній, — але геноциду жодним чином не можна виправдовувати. Україна просто матиме дуже серйозні труднощі щодо євроінтеграції, якщо не шануватиме також нашої чутливості (з цього питання — ред.). Ми наперед нічого надзвичайного не очікуємо», — підкреслив він.

Прем’єр Польщі додав, що він довгі години присвятив тому, щоб пояснити Зеленському польську точку зору з цього питання, і в нього склалося враження, що український президент її зрозумів.

«Натомість мені важко відповідати за рішення якихось депутатів районних чи обласних рад Львова. Це схоже на сплановану провокацію одного з місцевих націоналістів. Це дуже немудро і непотрібно», — зазначив Туск, передає кореспондент Укрінформу.

Раніше Туск розкритикував рішення проголосити 2027 рік роком Шухевича, УПА та Ольжича.

24 серпня заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький заявив, що вшанування Степана Бандери та Романа Шухевича в Національному пантеоні може ускладнити євроінтеграцію України. За його словами, це може погіршити відносини Києва не лише з Варшавою, а й з Європою загалом.

Польський депутат Європарламенту Марцін Сипневський із партії «Конфедерація» під час виступу в Європарламенті розірвав портрети Степана Бандери та Романа Шухевича. Також він закликав припинити фінансову підтримку України.

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