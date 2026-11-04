Зеленський доручив перевірити компанії, які затримують відновлення електропостачання після обстрілів

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В Україні зберігається складна ситуація з електропостачанням через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. На тлі відновлювальних робіт уряд і правоохоронні органи мають перевірити компанії, які відстають із ремонтом пошкоджених об'єктів.

Глава держави наголосив, що по всій країні державні структури, обласна та місцева влада повинні працювати максимально оперативно й ефективно. Це стосується також підприємств, які забезпечують населення електроенергією, теплом і водою, незалежно від форми власності.

«Доручив уряду і правоохоронцям сьогодні до кінця дня представити відповідний перелік заходів, які забезпечать повноцінну співпрацю з тими компаніями, які на сьогодні відстають у ремонтах та відновленні», — повідомив президент.

За словами Зеленського, через повторні російські удари та постійні повітряні тривоги відновлювальні роботи тривають значно довше, ніж зазвичай.

Водночас президент запевнив, що сформовано резерви необхідного обладнання, а відновлення пошкоджених об'єктів має відбуватися після кожного обстрілу.

Окремо глава держави звернув увагу на ситуацію в регіонах, де перебої з електроенергією та водопостачанням залишаються особливо відчутними.

«Ситуація в Києві зараз особливо складна: у людей та підприємств багатогодинні відключення електрики та води. Непросто на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині і також Донеччині, де є надзвичайні виклики через бойові дії», — підкреслив глава держави.

Президент також повідомив про проблеми з електропостачанням у південних областях. Там продовжують діяти графіки погодинних та екстрених відключень електроенергії.

Уряд і правоохоронці мають представити заходи для посилення взаємодії з енергетичними компаніями, які не встигають виконувати ремонтні та відновлювальні роботи.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, завдяки цілодобовій роботі енергетиків протягом ночі вдалося частково стабілізувати ситуацію в енергосистемі після масштабних російських атак. У більшості регіонів України, зокрема й у Києві, скасували аварійні відключення електроенергії та повернулися до графіків погодинних обмежень.

Нагадаємо, російські терористи у вівторок, 3 листопада, атакували енергетичну інфраструктуру у Житомирі. Влада готує розгортання пунктів незламності.

У столиці та Київській області вдень 4 листопада діють екстрені відключення електроенергії.

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