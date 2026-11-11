Зеленський доручив перевірити ситуацію з теплопостачанням у регіонах

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Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо наслідків російських обстрілів.

Оновили потреби регіонів в енергетичному обладнанні та обговорили відновлювальні роботи на Дніпропетровщині, Одещині й Донеччині.

Урядовцям спільно з РНБО та Офісом президента доручили перевірити звіти областей щодо теплопостачання й забезпечення обладнанням.

Також обговорили резервні транспортні маршрути в Києві та посилення захисту енергетичних і логістичних об’єктів, які Росія активно атакує. Визначені завдання мають виконати протягом доби.

Джерело: Володимир Зеленський

Станом на ранок 10 листопада опалення підключили вже у 85% житлових будинків Києва, які обслуговують комунальні керуючі компанії. Процес подачі тепла у столиці перебуває на завершальній стадії.

Для повногопідключення житлових будинків Києва до опалення потрібно орієнтовно 10 днів. Тепло подають одночасно в усіх районах столиці, без поділу на черги за місцем розташування.

У Житомирі внаслідок російського удару по одній із міських котелень пошкодженообладнання. Без централізованого теплопостачання залишилися 140 житлових будинків, а також заклади освіти та поліклініки.

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