Зеленський доручив перевірити ситуацію з теплопостачанням у регіонах
Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо наслідків російських обстрілів.
Оновили потреби регіонів в енергетичному обладнанні та обговорили відновлювальні роботи на Дніпропетровщині, Одещині й Донеччині.
Урядовцям спільно з РНБО та Офісом президента доручили перевірити звіти областей щодо теплопостачання й забезпечення обладнанням.
Також обговорили резервні транспортні маршрути в Києві та посилення захисту енергетичних і логістичних об’єктів, які Росія активно атакує. Визначені завдання мають виконати протягом доби.
Джерело: Володимир Зеленський
Станом на ранок 10 листопада опалення підключили вже у 85% житлових будинків Києва, які обслуговують комунальні керуючі компанії. Процес подачі тепла у столиці перебуває на завершальній стадії.
Для повногопідключення житлових будинків Києва до опалення потрібно орієнтовно 10 днів. Тепло подають одночасно в усіх районах столиці, без поділу на черги за місцем розташування.
У Житомирі внаслідок російського удару по одній із міських котелень пошкодженообладнання. Без централізованого теплопостачання залишилися 140 житлових будинків, а також заклади освіти та поліклініки.