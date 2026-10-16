Зеленський готовий не бити по російських НПЗ в обмін на розширення Starlink, — WSJ

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Американські сенатори-республіканці Роджер Вікер та Кевін Крамер запропонували президенту України Володимиру Зеленському тимчасово припинити удари по російських енергетичних об’єктах. В обмін Сполучені Штати можуть розширити зону покриття української супутникової мережі Starlink приблизно на 300 кілометрів углиб території Росії.

За інформацією видання, пропозицію обговорювали минулої п’ятниці під час візиту сенаторів до Києва.

Як зазначає видання, розширення покриття Starlink могло б допомогти Україні виявляти та нейтралізувати російські ракетні пускові установки, що потенційно послабило б російські удари по українській території.

За даними The Wall Street Journal, українська сторона нібито погодилася розглянути запропоновані умови.

«Нам повідомили, що Зеленський заявив, що погодиться з цією пропозицією і зобов'язується утриматися від бомбардувань енергетичних об'єктів у Росії протягом 100 днів у рамках такої угоди», — пишуть журналісти.

Водночас ця інформація подана з посиланням на джерела видання. У наведеному повідомленні немає офіційного підтвердження укладення такої домовленості.

За інформацією журналістів, під час обговорення Володимир Зеленський також заявив про готовність обміняти призупинення ударів по російських нафтопереробних заводах на постачання більшої кількості американських зенітних ракетних комплексів Patriot.

У матеріалі наголошується, що можливість завдавати ударів по російських ракетних пускових установках до того, як вони застосують зброю, могла б бути ефективнішою для захисту України, ніж просте перехоплення ракет після запуску.

Таким чином, запропонований обмін, за задумом його авторів, передбачає тимчасове обмеження українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі в обмін на розширення технічних можливостей України та потенційне посилення її протиповітряної оборони.

Про це пише The Wall Street Journal.

Україна відновить удари по нафтопереробних заводах Росії, заявив президент Володимир Зеленський. Подробиці щодо термінів і масштабів майбутніх атак наразі не наведені.

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні новими ударами у відповідь на атаки по російських нафтопереробних заводах та інших об’єктах.

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