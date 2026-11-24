24 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути можливість візиту до Будапешта, якщо угорська сторона його запросить. Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Береговому на Закарпатті. Зеленський також пожартував, що на місці угорського прем’єра сам запросив би українського президента до Будапешта.

За словами Зеленського, під час зустрічі з Мадяром сторони обговорили Карпатську ініціативу та інші можливі спільні проєкти. Президент вважає, що Україні й Угорщині варто частіше виступати з новими пропозиціями та розвивати співпрацю. «Якщо угорська сторона запрошує, то, напевно, тоді Україна буде розглядати можливість візиту. Ми обговорили Карпатську ініціативу, багато різних ініціатив. Я вважаю, що нам потрібно більше ініціатив між нашими країнами», — сказав Зеленський на пресконференції.

Водночас президент додав, що був би не проти відвідати угорську столицю. Він навіть пожартував, що на місці Петера Мадяра вже запросив би його до Будапешта. «Я б на місці прем'єр-міністра мене б запросив у Будапешт. Тому що треба ж усе-таки відіграватися», — додав Зеленський. Так президент прокоментував можливість майбутньої поїздки до Угорщини. Однак наразі про конкретну дату візиту чи офіційне запрошення не повідомляли.

24 листопада в Ужгороді Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Президент назвав переговори предметними та повідомив про конкретні домовленості.

Президент Володимир Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром в Ужгороді.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 листопада, зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. Лідери розпочали візит зі вшанування пам’яті полеглих українських захисників, поклавши квіти до меморіалу на Пагорбі слави в Ужгороді, після чого будуть двосторонні переговори.

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