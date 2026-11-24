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24 листопада в Ужгороді Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Президент назвав переговори предметними та повідомив про конкретні домовленості.

Сторони обговорили постачання газу й дизеля в Україну, використання українських газосховищ угорськими компаніями, двосторонню торгівлю та гуманітарну підтримку.

Також домовилися працювати над реконструкцією пунктів пропуску, створенням нових, запуском прямих залізничних маршрутів між країнами та розширенням участі Угорщини в коаліції з гуманітарного розмінування.

Зеленський і Мадяр доручили своїм командам опрацювати домовленості та оперативно перейти до їх реалізації.

Джерело: соцмережі президента

Президент Володимир Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром в Ужгороді.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 листопада, зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. Лідери розпочали візит зі вшанування пам’яті полеглих українських захисників, поклавши квіти до меморіалу на Пагорбі слави в Ужгороді, після чого будуть двосторонні переговори.

Мадяр запропонував Закарпаття як місце зустрічі із Зеленським.

Мадяр розкритикував ідею пов’язати бюджет ЄС із допомогою Україні.

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