Зеленський і Мерц обговорили енергетичне перемир’я та підготовку зустрічі коаліції охочих

0:00 / 0:00

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, перспективи енергетичного перемир’я та підготовку зустрічі «коаліції охочих».

За словами президента, лідери обговорили реакцію Росії на заяву президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню в енергетичній сфері. Попри відповідні ініціативи, російські війська продовжують атакувати українські енергетичні об’єкти.

«Саме так себе поводять росіяни, коли тиск слабшає. Дуже важливо, щоб Європа й далі діяла принципово», — наголосив Зеленський.

Президент України повідомив, що Німеччина працює над організацією зустрічі «коаліції охочих». За його словами, важливо продовжувати співпрацю й в інших міжнародних форматах, здатних посилити Україну та Європу.

«Німеччина працює над організацією зустрічі Коаліції охочих. Так само важливо працювати і в усіх інших форматах, які можуть додати сили Україні та всій Європі», — зазначив Володимир Зеленський.

Також лідери домовилися про проведення зустрічі радників із національної безпеки у форматі Е3 — Україна.

Фрідріх Мерц зі свого боку повідомив, що під час розмови із Зеленським обговорив російські повітряні удари по цивільних об’єктах та українській енергетичній інфраструктурі.

Німецький канцлер наголосив на необхідності домовленостей, які дозволили б припинити атаки на енергетичні об’єкти.

«Росія має погодитися на перемир’я щодо енергетичної інфраструктури — це важливий крок на шляху до тривалого миру в Україні», — заявив Мерц.

Україна та Німеччина продовжують обговорювати дипломатичні кроки для посилення безпеки й припинення російських атак на критичну інфраструктуру.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X.

Німеччина разом із Францією та Великою Британією планує взимку провести в Берліні зустріч Коаліції охочих. За словами канцлера Фрідріха Мерца, головною метою стане координація подальшої допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на російські удари, зокрема по мостах. За його словами, Росія також атакує цивільну інфраструктуру — склади, дата-центри та об’єкти мобільного зв’язку. Зеленський наголосив, що Україна не планує залишати такі удари без відповіді.

Читай нас у