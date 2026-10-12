Зеленський і Мерц обговорили енергетичні атаки РФ та зустріч Коаліції охочих

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Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили підготовку до майбутньої зустрічі Коаліції охочих.

Під час розмови Зеленський наголосив, що після оголошеного президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир’я Росія продовжила атакувати українські енергетичні об’єкти. За словами глави держави, відповіддю Москви на цю ініціативу стали нові удари по енергетичній інфраструктурі України.

«Говорив із канцлером Фрідріхом Мерцом. Дякую за солідарність з Україною та підтримку наших людей. Обговорили, як Росія реагує на заяву Президента Трампа про енергетичне припинення вогню новими атаками на українські енергооб’єкти. Саме так себе поводять росіяни, коли тиск слабшає. Дуже важливо, щоб Європа й далі діяла принципово», - розповів Зеленський.

За підсумком розмови він також поінформував, що Німеччина працює над організацією зустрічі Коаліції охочих.

«Так само важливо працювати і в усіх інших форматах, які можуть додати сили Україні та всій Європі. Домовились про зустріч радників із нацбезпеки у форматі Е3 (Велика Британія, Німеччина, Франція – ред.) – Україна. Також говорили про підтримку фінансової стійкості України», - зазначив Президент.

Він додав, що більш детально ці питання будуть обговорюватися під час зустрічі цього тижня.

Про це Президент України повідомив у Фейсбуці.

Зеленський анонсував важливі угоди з Німеччиною під час візиту Мерца.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у неділю, 4 жовтня, прибув потягом до української столиці з неоголошеним візитом. Одразу після прибуття очільник німецького уряду запевнив у подальшій непохитній підтримці України з боку ФРН напередодні вже п’ятої зими в умовах повномасштабної війни.

До цього канцлер Німеччини Мерц заявив про неготовність Москви до переговорів.

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