Зеленський і прем’єр Норвегії обговорили подальші кроки до миру

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Президент України Володимир Зеленський провів повторну зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Сторони обговорили подальші кроки для досягнення справедливого миру.

Зеленський зазначив, що багато залежить від того, чи почує американська сторона від Росії нові сигнали щодо миру, а не продовження війни.

Президент також подякував Норвегії та особисто Стере за підтримку України в оборонній, економічній і дипломатичній сферах.

Джерело: Володимир Зеленський

Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі заявив, що є основа для досягнення домовленості про припинення вогню в Україні. Американська сторона привезла документи з пропозиціями щодо врегулювання війни, однак їхнього змісту поки не розкрили. Під час переговорів Путін також оголосив про звільнення громадянина США Стівена Габбарда, якого російський суд ув’язнив за звинуваченням у найманстві.

США розраховують, що послаблення санкцій щодо російського дизельного палива та інші кроки американської адміністрації спонукатимуть Володимира Путіна до компромісу щодо завершення війни проти України. Водночас наразі невідомо, чи вплинуть ці рішення на позицію Кремля.

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