Зеленський і Туск обговорили спільні кроки для гарантування безпеки

0:00 / 0:00

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Глава держави подякував польському прем’єру за підтримку та розуміння безпекової ситуації, а також загроз, які постають перед Україною.

«Ніхто і ніщо не зламає Україну та її президента у боротьбі з російською агресією. Я запевнив його, що він може розраховувати на повну солідарність Польщі та Європи з Українським народом», – написав прем’єр-міністр Польщі у соцмережі Х.

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили, що саме може зміцнити позиції та можливості захищатися від російської агресивності.

Президент поінформував про оборонні потреби України. Глава держави наголосив, що російських обстрілів та дестабілізаційної активності РФ стало значно більше.

«Польські позиції сильні, і принципово, що ми разом працюємо заради гарантування безпеки. Координуємо і дипломатичну активність напередодні зустрічей на рівні ЄС в Брюсселі», – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше Ілон Маск слідом за Трампом розкритикував Зеленського.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

Читай нас у