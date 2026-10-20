Зеленський і Віткофф розпочали переговори в Норвегії

Президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії. До зустрічі також долучилися президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Переговори відбуваються після дострокового завершення попередньої зустрічі української та американської делегацій у Маямі.

Президент України Володимир Зеленський і спецпредставник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло. До переговорів також приєдналися президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Таким чином, у зустрічі беруть участь представники України, США та двох європейських країн.

Водночас наразі немає повної інформації про порядок денний переговорів і конкретні питання, які обговорюють учасники. Також не повідомлялося про результати зустрічі чи досягнуті домовленості.

Що передувало переговорам

Попередня зустріч української та американської делегацій у Маямі завершилася достроково. За інформацією, наведеною у попередніх повідомленнях, це сталося на тлі домовленостей Вашингтона з Москвою щодо дизельного пального. Тоді переговори викликали напруження у відносинах між Україною та США. Президент Володимир Зеленський розкритикував рішення американської сторони та заявив, що українську делегацію під час переговорного процесу використали як «ширму».

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Ця ситуація посилила увагу до подальших контактів Києва й Вашингтона. Для України важливо, щоб переговори враховували її позицію та питання безпеки, а рішення щодо майбутнього країни не ухвалювали без її участі.

Яку роль відіграють європейські лідери

Участь президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре розширює склад учасників зустрічі. Обидві країни є членами НАТО та беруть участь у європейських дискусіях щодо безпеки й підтримки України. Однак сам факт присутності європейських лідерів не свідчить про те, що сторони вже погодили спільні рішення. Для оцінки результатів зустрічі потрібні офіційні заяви учасників або повідомлення про конкретні домовленості.

Подальший розвиток переговорів залежатиме від позицій України та США, а також від того, чи вдасться учасникам узгодити підходи до ключових питань. Поки що головною підтвердженою інформацією залишається початок зустрічі в Осло за участю чотирьох політичних лідерів і представників держав. Про початок зустрічі повідомили українські медіа з посиланням на телеканал ТСН.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами. Серед ключових тем переговорів — мирні зусилля, посилення протиповітряної оборони та спільне виробництво.

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