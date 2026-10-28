Зеленський хоче обговорити з Росією території та гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не знає, коли може відбутися зустріч на рівні лідерів України, США та Росії. За його словами, проведення таких переговорів залежить передусім від позиції російської сторони, яка раніше не підтримувала цю ідею. Водночас Зеленський сподівається, що можливість провести зустріч з’явиться найближчим часом.

Відповідаючи на запитання про можливу зустріч із російським керівництвом, Зеленський зазначив, що конкретної дати наразі немає. За словами глави держави, питання переговорів на найвищому рівні залежить від готовності Росії брати в них участь. Він наголосив, що російська сторона раніше не підтримувала проведення такої зустрічі. «Я не знаю, коли в нас буде зустріч з Росією на рівні лідерів. На сьогодні це залежить (…) від російської сторони, бо вони ніколи цього раніше не підтримували», — сказав Зеленський.

Водночас президент вважає, що переговори між лідерами можуть бути необхідними для обговорення ключових питань завершення війни. Йдеться не лише про загальні умови припинення бойових дій, а й про теми, щодо яких сторонам буде особливо складно дійти згоди.

Території та гарантії безпеки — серед головних питань

Зеленський наголосив, що для обговорення реальних шляхів завершення війни Україні потрібні переговори на рівні лідерів за участю представників української сторони. Серед найчутливіших питань він назвав території та гарантії безпеки. Ці теми мають принципове значення для майбутнього України, тому, за словами президента, їх потрібно обговорювати безпосередньо на найвищому політичному рівні.

«Але якщо нам треба вести перемовини про те, як реально закінчити цю війну, щодо всіх моментів, і зокрема настільки чутливих, як території та гарантії безпеки, нам треба говорити на рівні лідерів з представництвом України», — заявив глава держави. Таким чином, Україна розглядає зустріч лідерів як можливість обговорити найскладніші питання, від яких залежить завершення війни. Однак для її проведення необхідна згода російської сторони.

Президент сподівається на зустріч найближчим часом

Попри відсутність конкретної дати, Зеленський висловив сподівання, що така зустріч стане можливою вже незабаром. Водночас він не назвав термінів і не повідомив про досягнуті домовленості щодо її організації.

Наразі невідомо, коли саме можуть відбутися переговори за участю лідерів України, США та Росії. Подальший розвиток ситуації залежатиме від позицій сторін і готовності перейти до обговорення умов завершення війни. Заяву Зеленський зробив під час візиту до Нідерландів, де також обговорювали підтримку України та співпрацю у сфері оборони. Про це президент розповів під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Гаазі.

Україна розраховує, що тристороння зустріч на рівні переговорних команд в Абу-Дабі відбудеться з 6 до 10 листопада. Про це заявив президент Володимир Зеленський після переговорів із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Водночас дата залежить від готовності американської сторони, а місце зустрічі ще можуть змінити через ситуацію на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, вона може відбутися незабаром.

До цього Сибіга закликав до зустрічі Зеленського й Путіна для обговорення миру.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США та Росія не зможуть домовитися про завершення війни без участі України.

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час телефонної розмови з Володимиром Путіним передали йому повідомлення щодо майбутніх переговорів про завершення війни в Україні. Помічник російського президента Юрій Ушаков стверджує, що європейські лідери повідомили про готовність Володимира Зеленського до прямих переговорів із главою Кремля.

Читай нас у