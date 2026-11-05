Зеленський нагадав про $16 мільярдів, недоотримані від США

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Україна досі не отримала 16 мільярдів доларів США із фінансової та військової допомоги, передбаченої попередніми домовленостями та рішеннями американської сторони.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що виділення цих коштів було зупинено. Глава держави підкреслив необхідність активної роботи з новою політичною інфраструктурою США задля збереження двопартійної підтримки та відновлення фінансування.

За словами Зеленського, з огляду на поточний перерозподіл сил, правильна побудова діалогу з Вашингтоном здатна збільшити шанси України на залучення додаткової допомоги від американських партнерів.

Джерело: ТСН.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна отримує від США в середньому лише 12 ракет для Patriot на місяць.

Україна майже місяць очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета, необхідний для постачання ракет до систем ППО Patriot і NASAMS. Президент Володимир Зеленський доручив повторно обговорити це питання з американською стороною.

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