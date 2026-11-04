Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

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Президент України відзначив першу леді США за особистий внесок у гуманітарну підтримку України, правозахисну та благодійну діяльність.

Зокрема, йдеться про допомогу в порятунку українських дітей і громадян, які постраждали від російської агресії, а також незаконно депортованих та примусово переміщених з окупованих територій.

Джерело: указ президента України №1079/2026.

Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада виступить у Білому домі з промовою щодо припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. У межах своєї дипломатичної ініціативи вона також збере представників Росії та України.

Меланія Трамп заявила про перемир’я та заговорила про можливий візит до України.

Перша леді США Меланія Трамп уперше прокоментувала завершення гуманітарної місії з евакуації мешканців тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині.

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