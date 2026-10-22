Зеленський нагородив розвідників Держприкордонслужби

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами розвідників Державної прикордонної служби України. Він подякував військовим за розвідувальну інформацію, перехоплення та операції, які допомагають захищати країну. Привітання приурочили до Дня розвідки ДПСУ, який в Україні відзначають 20 жовтня.

Президент Володимир Зеленський відзначив роботу розвідників Державної прикордонної служби України та привітав їх із професійним святом. Глава держави наголосив, що кожен підрозділ Сил безпеки й оборони робить свій внесок у захист України. За його словами, важливу роль відіграють щоденна робота військових, зібрана інформація, перехоплення та проведені операції. «Кожна складова наших Сил безпеки і оборони сьогодні дуже важлива. Кожна людина, кожен воїн, кожен розвідник», — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що всі ці дії спрямовані на захист українців. Президент також зазначив, що лише спільна робота всіх складових Сил безпеки й оборони може допомогти Україні досягти справедливого миру та перемоги. Окремо Зеленський подякував розвідникам-прикордонникам за службу та щоденну роботу. Він побажав військовим сил і наголосив на важливості їхнього внеску в захист держави. «Дякую за службу. Дякую за все, що ви робите щодня заради перемоги, миру для України», — сказав президент.

Чим займаються розвідники Держприкордонслужби

20 жовтня в Україні відзначають День розвідки Державної прикордонної служби. Ці військові збирають і аналізують інформацію про загрози на державному кордоні, стежать за діями противника та з’ясовують його наміри. Отримані дані допомагають українським військовим оцінювати ситуацію, виявляти небезпеку та планувати подальші дії. Робота розвідників також сприяє своєчасному виявленню загроз і зриву планів противника.

У привітанні Зеленський наголосив, що результат залежить від злагодженої роботи всіх підрозділів. Він подякував прикордонникам за виконання завдань і за внесок у захист України. Про це він повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

31 серпня президент Володимир Зеленський призначив заступника голови ДПСУ Вадима Ченчика тимчасовим виконувачем обов’язків керівника служби. Таким чином глава держави змінив тимчасового очільника Державної прикордонної служби України.

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