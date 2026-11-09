Зеленський нагородив співачку та волонтерку Дашу Астаф’єву орденом княгині Ольги

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9 листопада президент України Володимир Зеленський нагородив співачку та волонтерку Дарію Астаф’єву орденом княгині Ольги III ступеня.

В указі сказано, що Астаф'єва нагороджується як волонтерка, співачка, телеведуча і засновницю книжкового застосунку "UnderBook".

Орденом княгині Ольги відзначають жінок за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім'ї.

Джерело: указ президента, опублікований 9 листопада 2026 року.

Нагадаємо, що Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги.

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