Зеленський нагородив залізничників та оцінив роботу Укрзалізниці в умовах війни

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з колективом АТ «Укрзалізниці» висловив вдячність 185 тисячам працівників компанії за забезпечення логістики, евакуацію мільйонів громадян та перевезення сотень іноземних лідерів під час повномасштабного вторгнення.

Глава держави вшанував пам'ять 1220 залізничників, які загинули внаслідок російської агресії, зокрема посмертно нагородив орденом «За заслуги» III ступеня помічника машиніста електровоза депо «Дарниця» Віталія Кисломета, який загинув під час ракетного обстрілу 1 вересня.

Президент відзначив державними нагородами фахівців галузі та нагадав про рішення Кабміну щодо щомісячних доплат працівникам, залученим до ліквідації наслідків ворожих ударів.

Під час заходу голова правління компанії Олександр Перцовський доповів про реалізацію програми «УЗ Довезе» із застосуванням комбінованих маршрутів «поїзд + автобус» та «поїзд + електричка» для забезпечення сполучення з ускладненими регіонами, а також про цілодобову роботу «Залізного командного центру», який відстежує повітряні загрози вздовж колій та оперативно змінює маршрути чи зупиняє поїзди. За наведеними даними, «Укрзалізниця» щомісяця перевозить 2,2 млн пасажирів, попри те що лише у жовтні поточного року російські війська уразили понад 60 локомотивів, відновлення та поповнення яких наразі здійснюється за підтримки міжнародних партнерів із Фінляндії, Словаччини та країн Балтії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Президент України Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців, які брали участь в операції «Вівальді». Державні нагороди отримали бійці 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону.

Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Центру спеціальних операцій «А» (більш відомого як «Альфа») Служби безпеки України. Урочиста церемонія відбулася з нагоди 32-ї річниці від дня створення цього легендарного підрозділу.

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