0:00 / 0:00

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg 24 листопада повідомив, що в роботі супутникових терміналів Starshield від компанії SpaceX для українських військових досі фіксуються обмеження, зокрема на тимчасово окупованих територіях. За словами глави держави, така ситуація створює суттєві проблеми для роботи української протиповітряної оборони.

Коментуючи цю проблему, Зеленський наголосив, що через збереження обмежень Сполучені Штати ставлять себе в «дуже незручне становище». Він зауважив, що з політичного погляду це виглядає так, ніби Вашингтон дотримується того самого курсу, що й володимир путін, який прагне змусити Україну капітулювати.

Джерело: інтерв’ю президента України Володимира Зеленського агентству Bloomberg.

23 листопада Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що перебої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield в Україні потребують чіткого пояснення.

Обмеження Starshield зупинило роботу 2 тисяч дронів-перехоплювачів Барс — Зеленський.

Конгресмени США закликали Пентагон дати Україні гарантії на доступ до Starlink і Starshield.

Читай нас у